Ischia conquista i campionati Europei di Chanbara

Ha avuto luogo sabato 8 e domenica 9 giugno il “XIII Campionato Europeo di Sport Chanbara”, che ha visto la presenza di circa 300 atleti in rappresentanza di 11 Nazioni. Della Nazionale Italiana, prima nel medagliere, facevano parte anche 7 atleti dell’Accademia Arti Marziali isola d’Ischia, unica scuola di Arti Marziali isolana nella quale si pratica questa arte marziale giapponese che trae le sue origini dai combattimenti dei Samurai. Daniel Di Meglio, Jasmine Abouelenein, Giulia Patalano, Alessio Sasso, Nello Sansone e nella categoria children Luca Di Meglio e Cristian Conte, hanno ben figurato conquistando 2 Titoli Europei individuali, 1 titolo europeo a Squadre, 8 Argenti e 4 bronzi. La particolarità di questa arte marziale, è la varietà delle armi, per i più piccoli di gommapiuma e per i più grandi softair, nelle quali i contendenti devono misurarsi, con in totale sicurezza. Si va dal Tanto (pugnale) al kodachi (60cm) al Choken (1mt) per le spade, alla naginata (lancia di 210 cm) al bo (bastone di 210 cm). I combattimenti sono di 90 secondi e ogni colpo in qualsiasi parte del corpo è consentito. Da ciò deriva il grande gesto atletico in termini di velocità e di riflessi.