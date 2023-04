Ischia Calcio, echi di festa: Pippo Florio

Il playout perso con il Monopoli e la sconfitta contro la Mariglianese. Una doppia delusione che Filippo Florio non ha dimenticato. Più scottante quel ko nel doppio confronto con i pugliesi, il laterale gialloblù non l’ha dimenticato. E la vittoria del campionato e il ritorno in Serie D oscurano quei dolorosi passi falsi nella storia recente del calcio ischitano e consegnano al club l’occasione di poter misurarsi con piazze blasonate a livello nazionale.

Tanta emozione nelle parole di Pippo al triplice fischio dell’ultima giornata di campionato: “È bellissimo, è un’emozione fantastica. Quando fai tutto con il cuore, queste emozioni sono poi indescrivibili. È un qualcosa di fantastico. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che non compaiono, che lavorano dietro le quinte e che ci fanno stare bene. Questi sono i giorni in cui anche loro vengono gratificati e sono tanto felice. Di momenti belli ad Ischia ne ho vissuti tanti, purtroppo ne ho vissuto uno bruttissimo che ha segnato la mia carriera. Un pezzo del mio cuore è andato via quel giorno a Monopoli.

Oggi una piccola parte è tornata, ci manca un pezzo. Sono passati dieci anni dall’ultima festa fatta qua, sono veramente contento. È stato un anno bellissimo, siamo una famiglia e abbiamo realizzato qualcosa d’importante. Ho mollato tutto per l’Ischia, l’ho fatto con il cuore e penso che la scelta fatta tre anni fa mi ha dato ragione. Sono felice”.