Ischia Baskin nella storia del Baskin nazionale

Dopo aver vinto il Campionato per la terza volta e aver superato la fase Interregionale a Messina,Ischia Baskin è entrata nella storia del Baskin approdando alle finali Nazionali di Lucca e Capannori dal 31/05 al 2/06 .

La squadra ischitana di Coach Agnese e Coach Solmonese ,inserita nel girone B con le più esperte squadre di Team Baskin Cremona ,Bagnatica Baskin e Reggio Emilia Baskin, si è confrontata in campo con grinta e voglia di mettersi in gioco cercando di arricchire il proprio bagaglio tecnico,tattico e umano. La squadra torna a casa con un ‘esperienza fondamentale che permetterà a tutto il movimento isolano e campano di poter crescere e migliorare. Fuori dal campo Ischia Baskin risulta Campione indiscussa per lo spirito inclusivo e i valori rappresentati . Quest’annata spettacolare della Cestistica Ischia guidata dal Presidente D’Abundo, rimarrà nella storia e nel cuore di tutta la comunità isolana ,che ha contribuito a sostenere e supportare i sogni speciali di Campioni unici e inimitabili.

Il Presidente Maria D’Abundo :”Tu mettici il cuore sempre… e così è stato ! Missione compiuta: siamo entrati nei cuori di tutti anche a Lucca . Non ci sono parole per descrivere Ischia BASKIN , solo vivendola si può capire . Loro sono Amore puro , la vera inclusione .Grazie a tutti per le emozioni che ci fate vivere in ogni momento ,portiamo a casa un ‘ altra esperienza magica, che resterà nel cuore di tutti noi . Voglio ringraziare anche tutti quelli che hanno creduto e che credono nel nostro progetto”. Le parole del delegato EISI Campania, Vittorio Scotto Di Carlo, sulla partecipazione di Ischia Baskin alle finali Nazionali:”La prima partecipazione di Ischia Baskin al Campionato Nazionale è stato motivo d’orgoglio per tutto il movimento campano, considerato che il baskin in Campania è una realtà alquanto giovane. Partito tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, infatti, questo movimento è oggi, in grandissima crescita sia nelle scuole che nelle varie associazioni, con un numero di atleti in considerevole aumento. Ed è proprio per questa situazione di partenza che la partecipazione di Ischia Baskin alle Finali Nazionali ha rappresentato, sia per noi campani che per tutta l’Italia, un motivo di vero orgoglio.

Ischia Baskin è stata formidabile sul campo, dando tutta sé stessa, facendosi valere e cercando di mettere tutta l’energia espressa nel Campionato Interregionale. Al di là del risultato del campo, dal mio punto di vista, ma anche degli addetti ai lavori, Ischia ha vinto il campionato fuori dal campo: è riuscita ad infondere gioia ed energia, tra canti e balli, e possiamo dire che del “terzo tempo” è stata la regina. Uno splendido gesto quello di regalare limoni e limoncello a tutti i partecipanti, come segno di condivisione con la nostra regione. Possiamo dire che tutto è stato un tripudio di felicità, inclusione, divertimento ed energia per la quale tutti ci hanno ringraziato, come Ischia e come Campania. È un orgoglio avere questo gruppo, questa società all’interno del movimento baskin in Campania. Sono convinto che grazie a questo splendido risultato, che Ischia ha conseguito, anche le altre squadre raggiungeranno obiettivi sempre più ambiziosi”.