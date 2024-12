Ischia, arriva la “gara” per i campi da tennis al Lido nel consiglio di Natale

Il Comune d’Ischia corre ai ripari e dà il via a una procedura pubblica per la concessione dei campi da tennis al Lido. A maggio infatti l’Ente era stato “bacchettato” con una istanza-diffida da Antonio Conte della A.S.D. Ischia Tennis Club per non aver rispettato la “Bolkestein” per i campi da bocce e da tennis, di proprietà comunale e dunque aree pubbliche demaniali. Si contestava il rinnovo reiterato della concessione ad un unico operatore e nel caso dei campi da tennis una proroga “emergenziale” legata alla pandemia da Covid, ormai superata. Evidenziando l’obbligo di indire una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria, che non si applica solo alle concessioni demaniali marittime.

Ebbene, Enzo Ferrandino si è adeguato. Meglio tardi che mai… Nella seduta del 19 dicembre infatti il Consiglio comunale ha approvato la “Concessione dell’impianto sportivo comunale a titolo oneroso – Campi da tennis – sito in Ischia alla Via Lungomare Cristoforo Colombo” mediante procedura di evidenza pubblica.

La delibera non fa riferimento esplicito ai campi di bocce, ma in premessa evidenzia «che il Comune di Ischia è pieno ed esclusivo proprietario del seguente bene immobile vocato all’esercizio di attività sportiva, in particolare a campi da tennis, siti in Ischia, alla via Lungomare Cristoforo Colombo, facente parte del patrimonio indisponibile dell’Ente».

Dunque, all’approssimarsi della scadenza del rapporto contrattuale in corso «è volontà dell’Amministrazione comunale concedere la gestione e manutenzione dell’impianto sportivo dei campi da tennis a terzi, perseguendo l’interesse pubblico di assicurarne il funzionamento senza oneri a carico del Comune e, promuovendo, al contempo, lo sport, che unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della intera comunità isolana e turistica».

Viene dunque stabilito «che la concessione della gestione e manutenzione dei campi da tennis in via Lungomare Cristoforo Colombo, a terzi, è a titolo oneroso ed avrà una durata di almeno un quinquennio a decorrere dalla data di stipula della relativa Convenzione».

Vista la necessità e l’urgenza (la delibera è infatti immediatamente eseguibile) di «avviare le procedure per una nuova gestione dei campi da tennis secondo i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità ed economicità», viene dato apposito mandato al responsabile del Patrimonio. Dovrà essere avviata «una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di un’associazione o società sportiva, cui demandare la gestione e la manutenzione, a titolo oneroso, dell’impianto sportivo dei campi da tennis di proprietà comunale stabilendo di valorizzare i seguenti criteri-requisiti, non esclusivi: associazioni e società sportive che operano e che hanno sede nel Comune di Ischia; anzianità di gestione degli impianti sportivi da almeno un quinquennio; possesso di una congrua esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi a quello per il quale si procede, nonché la capacità di esprimere le potenzialità dell’impianto sportivo a favore della collettività e del territorio; durata della concessione per almeno un quinquennio».

Il valore della concessione posto a base d’asta è di 14.663,52 euro annui appunto per una durata di 5 anni, a cui sottrarre le spese di pubblica illuminazione pari a 5.000 euro complessivi.

Viene anche stabilito per il concessionario l’obbligo di applicazione agli utenti delle tariffe previste dall’art 8 del Regolamento comunale approvato nel 2003. Rup è stato nominato l’ing. Luigi De Angelis, responsabile del Servizio 7.