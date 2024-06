Ischia, altri servizi da affidare per la Festa di Sant’Anna

Il Comune d’Ischia ha pubblicato il terzo avviso per manifestazione di interesse per servizi da affidare in previsione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna. L’indagine di mercato stavolta è finalizzata a individuare operatori qualificati interessati alla esecuzione «del servizio di noleggio Ledwall outdoor completo di struttura alluminio, Mediaserver, regia video e riprese video e audio con ausilio di camere su treppiedi ed eventuali Droni -forniti di relativa certificazione ed autorizzazioni-, progettazione tecnica/scenografica, trasporto/montaggio/smontaggio, allestimento ed esecuzione, per la serata del 26 luglio 2023 (ahi, nel “corpo” dell’avviso c’è scappato il solito errore, ndr)» da affidarsi successivamente attraverso apposita procedura negoziata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine massimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per le ore 10.00 del 5 luglio.

L’avviso pubblicato dalla responsabile del Servizio 3 dott.ssa Mariarosaria De Vanna precisa: «L’operatore economico dovrà essere presente in loco almeno 3 giorni prima per procedere alle fasi di trasporto del materiale utilizzato nonché del relativo allestimento al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio richiesto ed allo smontaggio previsto entro 3 giorni successivi la manifestazione. L’affidatario del servizio dovrà svolgere nel giorno antecedente la manifestazione e nella mattinata del giorno 26 luglio p.v., le prove tecniche con la verifica dei vari segnali audio e video. Dalle ore 17.00 del giorno 26 luglio p.v., tutto l’impianto oggetto della suddetta manifestazione d’interesse dovrà essere configurato in modalità START UP per l’inizio dell’evento. Il servizio si riterrà concluso a fine manifestazione del giorno 26 luglio p.v. il quale potrà protrarsi fino alle prime ore del mattino del giorno 27 luglio p.v.».