Ischia al Fittipaldi, oggi la sfida al Francavilla: fuori Favetta e Pastore, i gialloblu ritrovano Maiorano

Il calendario compatto, il tour de force e un mini ciclo di partite che chiude l’ottobre gialloblu. L’Ischia Calcio torna in campo per la terza volta in otto giorni e si prepara ad una nuova trasferta stagionale, in programma allo Stadio Nunzio Fittipaldi di Francavilla in Sinni. Oltre a dare continuità al rendimento esterno, la squadra di Enrico Buonocore cerca il riscatto in terra lucana. Se al Comunale di Ugento si è visto un gruppo in crescita e sempre più consapevole delle sue qualità, tecniche e morali, al Calise di Forio – nel turno infrasettimanale – si è registrata la migliore prestazione contro la capolista Nocerina.

Una gara ben giocata da Chiariello e compagni, ma gli episodi e gli errori hanno condizionato il risultato finale ancora una volta. Gli isolani non hanno superato il momento altalenante, ma nella tana dei rossoblù servirà una prova magistrale per tirarsi fuori dalla parte calda della classifica. “In questo momento ci servono punti e domenica dobbiamo conquistarli, mi aspetto miglioramenti. Dobbiamo restare concentrati.

Abbiamo giocato bene nelle ultime tre partite, ma abbiamo ottenuto troppo poco”, ha dichiarato il tecnico a margine del ko interno di mercoledì. Dopo un avvio complicato, anche a causa dell’indisponibilità del Mazzella, l’Ischia ha ritrovato certezze, a partire dal rientro del mister in panchina dopo una lunga squalifica. Anche in chiave tattica, i gialloblu hanno scardinato l’idea consolidata del 4-3-3 e si sono adattati, in una settimana di emergenza, al 3-5-2. Un modulo riproposto dallo staff e che sta dando indicazioni positive. Al Fittipaldi si punta alla continuità di prestazioni, ma anche alla rivalsa per l’ultima beffa subita.

L’avversario

Sul cammino c’è un avversario esperto, che conosce la categoria. Il Francavilla – promosso dall’Eccellenza e approdato per la diciannovesima stagione nel campionato di Serie D – precede gli isolani in classifica, i punti ottenuti dopo otto partite sono dieci: il bilancio dice due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. La formazione, allenata da Angelo Nolè, è reduce da quattro risultati utili consecutivi, ma tra le mura amiche ha perso due volte in campionato. I rossoblù infatti sono stati battuti dalla Virtus Francavilla (0-1) e dall’Angri (0-4). Passi falsi dimenticati immediatamente dai lucani che hanno archiviato le pratiche Ugento e Manfredonia con lo stesso punteggio (2-0). In trasferta la brigata di Nolè è stata costante e ha totalizzato quattro punti in altrettante partite disputate.

Ivancic e soci inoltre hanno affrontato tre compagini campane in questa prima parte di campionato e sono riusciti a muovere la classifica soltanto in due occasioni, con lo 0-0 strappato al San Francesco di Nocera e al Novi di Angri (contro il Costa d’Amalfi, ndr). Il match tra lucani e costieri si è giocato quattro giorni fa e non ha regalato particolari emozioni ai presenti allo stadio: novanta minuti bloccati in uno scontro diretto per la salvezza, le due squadre si sono divise il bottino al triplice fischio. Il Francavilla, che può contare anche sulla terza miglior difesa, al pari del Matera, ha segnato appena quattro reti ed è tra i reparti offensivi meno concreti del girone.

Le scelte dei gialloblu

L’incognita sullo schema tattico resta, Buonocore deve fare a meno ancora di Pastore che ha già saltato il derby e resta di nuovo fuori dai convocati. Possibile difesa a tre, ma non è da escludere un ritorno alla linea a quattro. Buono ha dato risposte convincenti, Florio è un elemento imprescindibile, Giuseppe Mattera e Chiariello sono chiamati a guidare il reparto. C’è anche Ballirano nelle rotazioni, il giovane terzino punta alla maglia da titolare. Nella lista dei calciatori a disposizione si rivede Maiorano che ha scontato le due giornate di squalifica e permetterà al trainer isolano di poter contare su un’altra alternativa a metà campo.

Tuninetti è in crescita, Giacomarro è il motore della manovra. Patalano, D’Anna, Castagna e Quirino sono in ballottaggio per completare la batteria degli under da impiegare durante il match. In attacco invece Favetta salta l’appuntamento in trasferta, Talamo si candida alla casacca dal primo minuto, con Battista che potrebbe ritrovare spazio nell’undici di riferimento. A dirigere il confronto dello Stadio Fittipaldi sarà Francesco Pio Sarcina della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Danilo D’Ambrosio e Giovanni Sparapano di Molfetta

La gara

Domenica 27 Ottobre 2024 – ore 15.00

Stadio “N. Fittipaldi”, Francavilla in Sinni

La terna arbitrale

Roberto Rago, Moliterno;

William Alberto Greco, Nichelino;

Paul Andrei Popescu, Alba – Bra

I convocati

Portieri: Zandri, Iannaccone

Difensori: Ballirano, Buono, Chiariello, Florio, Mattera Gio., Mattera Giu.

Centrocampisti: Castagna, D’Anna, Giacomarro, Maiorano, Montanino, Patalano, Trofa, Tuninetti

Attaccanti: Battista, Gadaleta, Quirino, Talamo