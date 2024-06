Isabella Taddeo alla Biblioteca Antoniana con il suo romanzo “Muro d’amore”

Importante appuntamento letterario, mercoledì prossimo 19 giugno, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia: avra’ luogo la presentazione del romanzo di ISABELLA TADDEO “Muro d’Amore” (Giovane Holden Editore). Ne discuteranno con l’autrice la direttrice della biblioteca Lucia Annicelli ed Odilia Telese di Mondadori Point Ischia. Senza spoilerare vi forniamo una breve sinossi del romanzo: Laura è la giovane art director di un’importante agenzia pubblicitaria milanese. Indipendente, dinamica, dedita al lavoro, sembra aderire in maniera perfetta alla vita della grande città, assecondando lo spirito di un mondo rapido e spesso superficiale. Il ragazzo nigeriano che attacca i manifesti sul muro di fronte al bar dove Laura si ferma ogni mattina, Kamaru, sulle prime è solo un particolare di una giornata fatta di frenesia e di scadenze. Col tempo però si fa abitudine, e poi curiosità che intriga. Così poco a poco nasce un sentimento coraggioso, capace di guardare al di là di tante differenze.

Il pregiudizio si rivela ottuso davanti alla voglia di scoprirsi e al piacere di essere vicini. È il principio di una storia intensa, che in breve tempo supera ogni aspettativa. Quello che sta vivendo Kamaru è infatti un dramma che riflette la storia di un continente. E quando egli apre il proprio cuore, racconta di speranze tormentate, di abbandoni desolanti ma necessari, di esistenze al limite e di un viaggio inconcepibile. In nome di quel sentimento che ha scardinato le sue certezze, Laura vorrà andare fino in fondo. E allora la vita fino a quel momento senza troppe scosse le si riempirà di significati differenti, che la spingeranno verso decisioni difficili e le daranno la forza di non cedere quando tutto sembrerà crollare. Con armonia ed espressività, la scrittura si fa strada nelle emozioni di un amore sorprendente, costruito con sincerità e dedizione, e inseguito oltre deserti di sabbia e di preconcetti.

L’autrice, Isabella Taddeo, è una fashion designer e visual, classe 1977, laureatasi all’Accademia di Belle Arti di Brera, vive e lavora tra Varese, Milano e Torino dove è attiva nel campo del design e della moda come consulente per lo sviluppo dell’immagine aziendale e creatrice di mood board per agenzie pubblicitarie. Corrispondente per il design e il lifestyle per il settimanale culturale Oltre del quotidiano La Prealpina. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, sezione Pubblicisti, dal 2005. Appassionata di musica, teatro, danza, arte. Vi aspettiamo.