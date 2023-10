IOWT 2023. Marcello Amirante: “Ischia ci regala sempre tante emozioni”

Alla vigilia della gara più attesa d’Italia per quanto riguarda il nuoto in acque libere, Marcello Amirante, coordinatore del Challenge, ci racconta il rapporto tra Italian Open Water Tour e la nostra isola.

“Siamo alla quinta edizione e siamo carichi come non mai – ci racconta Marcello -. La risposta di anno in anno è sempre più convincente, questo anno abbiamo 470 atleti in partenza divisi in quattro gare, per un weekend che è molto atteso dalla comunità di Italian Open Water Tour.

E non è un caso se l’abbiamo chiamata la Final Swim, qui ad Ischia si viene per giocarsi gli ultimi punti del Challenge, composto da 9 tappe dislocate in tutta Italia.

Ma la verità è che una location come questa e gare come queste sono uniche al mondo.”

Vi è una curiosità che ha reso ancora più memorabile le scorse edizioni realizzate sempre qui ad Ischia?

“Ischia ci da sempre delle emozioni nuove. Partiamo dall’ultima curiosità, quella di quest’anno. Abbiamo la nazionale croata di nuoto che verrà con il suo presidente e dieci ragazzi della fascia di età 2007 – 2010. Lui prima di essere presidente della federazione croata di nuoto era venuto qui per prendere parte alla manifestazione, se ne è innamorato e torna con tutti i suoi piccoli nuotatori.

Da una storia come questa ne potremmo raccontar altre cento. Come il nuotatore di casa, Gianluigi Grimaldi che non manca mai. Al nostro arrivo ci è venuto ad accogliere, come tutti gli anni e vive questa gara come un po’ una sua creatura in quanto su cinque edizioni non è mai mancato assieme al suo papà.”