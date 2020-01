Inizia male. Servizi nuovi, sistemi vecchi a Ischia. E per Enzo c’è il problema Paola

Gaetano Di Meglio | Per un attimo proviamo ad immaginare il dilemma di Enzo Ferrandino. Il sindaco di Ischia, ha la “Ferrari” in mano ma per accontentare gli amici, la deve tenere ferma. Gli altri sono abituati a camminare in vespa con le camice colorate e a sistemare i familiari o quelli dello studio. Ed è impensabile avere una dirigente, categoria D, capace a fare qualcosa di serio. Il tempo del comune di Ischia è quello dello stare fermo. E di fare solo quello che vuole la casta.

Ieri, dopo la proroghina fino al 27 dicembre 2019, il sindaco di Ischia ha firmato il nuovo decreto per la definizione dei dirigenti. E così, come per magia, spunta un nuovo assunto. E’ il figlio di Francesco De Angelis, l’ing. Luigi, che trova sotto l’albero un bel contratto part time, sino al 30 giugno 2020 e sarà il responsabile del Servizio 2 modificato in Servizi Informatici, Protezione civile, Cimitero. Un contratto part time così da consentire all’ing. Luigi di continuare a collaborare con lo studio della Pagoda. La trasparenza è un optional. Così, dopo il nipote, dopo il fidanzato della figlia ora anche il collaboratore dello studio. C’è chi dal comune ha tratto linfa per la vita. Quella linfa che scorreva nella giugulare rossa… Le motivazioni della nuova assunzione? Per Enzo Ferrandino, infatti, è necessario «conferire, alla luce della concomitante circostanza del divieto di ulteriormente reiterare l’utilizzo di un regime di deroga, con la necessità di avere una risorsa professionale con profilo tecnico qualificato, anche in regime di part-time, da dedicare in via predominante al completamento dell’implementazione del nuovo sistema informatico dell’Ente, interfacciandosi con il parallelo processo di transizione digitale facente capo al servizio 18, l’incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell’art. 110 co.1 del decreto legislativo 267/2000». E a casa di Paolo sono tutti più felici.

Fino al 30 giugno, Lello Montuori sarà responsabile del servizio 1 modificato in Affari Generali – Contenzioso – Contratti, Turismo, Cultura, Eventi, Politiche per i giovani del servizio 4 Sociale Associati in qualità di Coordinatore dell’Ufficio di Piano; allo stesso è conferito altresì l’incarico di Vice Segretario Generale.

Un carico di lavoro quasi insostenibile. Ma per Enzo Ferrandino, appunto, c’è il problema di Paola Mazzella. Ora che il Comune l’ha assunta, dove la mettiamo? Tra i dirigenti, infatti, la dottoressa Mazzella non c’è. Come la impiegheranno? Chi le darà ordini? Quando lo scopriremo, davvero, potremmo dire di aver messo la carne sotto e i maccheroni sopra…

Gli altri settori

Franco Fermo, responsabile del Servizio 5 modificato in Sportello Unico per l’edilizia – Edilizia Privata – Demanio – Catasto;

Salvatore Marino, responsabile del Servizio 10 Sportello Unico per le Attività Produttive, del Servizio 13 Entrate – Uscite – Personale – Controllo di Gestione – Economato;

Irene Orsino, responsabile del Servizio 3 – Servizi Demografici – Elettorale – Anagrafe, mantenendo nella misura compatibile le attuali incombenze quale assistente sociale dell’Ambito Sociale N13 (Comune capofila Ischia);

Antonio Bernasconi, responsabile del Servizio 11 Ragioneria – Programmazione – Risorse Umane – Bilancio – Patto di Stabilità – PEG – Società Partecipate, del Servizio 12 Entrate Tributi, del Servizio 18 Progetto Europa – Programmazione strategica (verifica e controllo attuazione programma) – Progetti di condivisione risorse – Gestione stralcio Dissesto, transizione digitale; allo stesso è conferito altresì l’incarico di Responsabile del Portale Lavoro Pubblico;

Aniello Ascanio, responsabile del Servizio 9 modificato in Ciclo Integrato dei Rifiuti – Servizi a rete -Ambiente – Impianti sportivi;

Consiglia Baldino, responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici;

Domenico Saurino, responsabile del Servizio 7 Manutenzione del patrimonio comunale e cura del verde pubblico;

Chiara Boccanfuso, responsabile del Servizio 14 Comando Polizia Locale con funzioni di Coordinamento unitario degli uffici e servizi di Polizia Municipale, del Servizio 17 Operativo Speciale Polizia Locale, nonché di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;

Giovan Giuseppe Pugliese, di responsabile del Servizio 16 Operativo Territoriale Polizia Locale – Vigilanza edilizia;

Mentre sino al 31 marzo 2020 Giovanni Di Meglio sarà responsabile del Servizio 15 Amministrativo Polizia Locale.

Ligabue cantava “chi si accontenta gode”. Per questi dirigenti, almeno, la loro durata è fino al 30 giugno. Meglio di 27 giorni, che ne dite?…

La carica dei vecchietti

Fino al 30 giugno, restano attivi anche i vecchietti dell’amministrazione che non riesce a completare un serio turn over e ha bisogno di reintegrare personale che, invece, dovrebbe godersi la meritata pensione.

A titolo gratuito restano Domenico Angelino quale responsabile del Servizio 19 Polizia Locale di quartiere (sperimentale); Gaetano Grasso responsabile del Servizio 20 Sviluppo del Territorio e Progetti Strategici – Patrimonio (sperimentale); Gennaro Giametta, quale responsabile del Servizio 21 Polizia Locale Processi di Mobilità ed Accoglienza Turistica (sperimentale). Fa un po’ ridere leggere vicino ad incarichi “sperimentali” la nomina di personale in pensione. Ma quali esperimenti devono fare?….