Il tronco sulla sopraelevata: ne vogliamo parlare? | #4WD

Il crollo di un enorme albero avvenuto lunedì in pieno giorno e in ora di punta sulla Sopraelevata sta passando troppo sotto silenzio, perché evidentemente è volontà dei “soliti noti” spazzare ancora una volta la polvere sotto il tappeto e minimizzare l’accaduto.

Io, ovviamente, non ci sto e colgo l’occasione per mettere in evidenza le gravissime responsabilità dell’amministrazione comunale di Ischia (e, con essa, del Comando di Polizia Locale) e della Città Metropolitana, di cui il nostro Comune è parte integrante.

Quanto accaduto lunedì non è assolutamente figlio di un evento meteorico straordinario, essendo stata una giornata tutt’altro che fortemente ventilata e piovosa, ma dell’assoluta incuria in cui versa quel costone a strapiombo sulla carreggiata in assoluto più frequentata di tutta l’Isola; e solo la mano del Buon Dio ha impedito l’ennesima tragedia, considerato che quel grande e pesantissimo tronco ha invaso buona parte della stessa interessando, peraltro, entrambi i sensi di marcia, in un orario in cui la densità di circolazione era particolarmente elevata e con famiglie intere che tornavano a casa dopo aver prelevato i propri figli nei vari plessi scolastici, obbligati a passare di lì a causa dell’interruzione in Via Iasolino.

Eppure, già nell’installare i due autovelox, ci sarebbe stata ampia possibilità di avvedersi di tale pericolo incombente (che, peraltro, esiste in tono minore anche all’inizio della stessa strada, difronte al parcheggio Guerra); così come ci si poteva avvedere di esso quando sempre i “soliti noti” si preoccuparono di far potare piante e alberi che occultavano la vista degli stessi autovelox da parte degli automobilisti, in modo da evitarne i ricorsi, ma non di evitare una trappola potenzialmente mortale per chiunque passi di lì.

Purtroppo, anche davanti all’evidenza, la giusta prevenzione è un valore del tutto trascurato da questi signori, ai quali da tempo è totalmente sfuggito il controllo del territorio, abbandonato a sé stesso insieme all’incolumità della cittadinanza e dei turisti, salvo accontentare qualche accolito o punire qualcuno che non è “del bottone” con provvedimenti d’urgenza per interventi sulla pubblica strada o d’autorità per altrettanti su fondi privati.

A quando un controllo serio di tutto il territorio comunale e l’adozione di un piano di tutela complessivo che ci tenga tutti al sicuro nella nostra già difficile quotidianità?