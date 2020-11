Il sindaco ci ripensa, ecco il consiglio in presenza. A Lacco Ameno passa la linea della minoranza

Ida Trofa | Dopo i passaggi formali e le accuse della minoranza sull’irregolarità della convocazione del consiglio comunale in modalità remota, il sindaco di Lacco Ameno Pascale ha accolto ieri, all’ultimo minuto le richieste sulla seduta di consiglio, riformulando la convocazione a poche ore dalla seduta. In verità aveva sbagliato rischiando di far annullare la votazione e, da qui il dietrofront.

Passa così, apparentemente, la linea dell’opposizione, neanche a dirlo, falcidiata e dimezzata causa covid-19, quello dell’obbligo alle sedute via internet. Un brivido che ha percorso il palazzo proprio dopo la chiusura della seduta con l’annuncio che proprio Domenico De Siano era positivo. Il consiglio comunale si è tenuto in presenza. Maggioranza al gran completo. Oppositori presunti nell’emiciclo solo con la metà dei consiglieri. Insomma si è scritto tutto in poche ore, tutto il 9 novembre sulla “Seduta ordinaria del Consiglio Comunale“ che era stata convocata in modalità a distanza e che per un vizio nella convocazione, un errore che avrebbe potuto far annullare poi gli atti approvati ha costretto Pascale a riunirsi con tutti i consiglieri, Covid o no.

La decisone del primo cittadino, in ordine al primo consesso post insediamento in merito all’accoglimento richiesta di svolgimento del consiglio comunale in presenza, formulata con nota acquisita al prot. com. n. 11196 del 6.11.2020 e reiterata con nota acquisita al prot. com. n. 11289 del 9.11.2020. Protocolli a ripetizione che salvano il voto e lanciano l’ennesima polemica lacchese sul contagio e sugli untori. Che squallore.

La seduta si è svolta, in ogni caso, a porte chiuse, consentendo il solo accesso della stampa accreditata. A presiedere i lavori il segretario comunale Maria Grazia Loffredo che si occuperà degli uffici lacchesi fino a giovedì, ultimo giorno, per poi consegnare le chiavi della segreteria, si fa per dire, a Paola Dello Iacono. Infatti è stata proprio la gestione della segreteria in convenzione con diversi comuni salernitani a monopolizzare il dibattito. La decisone è stata votata favorevolmente dalla sola maggioranza. Mentre sono passati all’unanimità i temi sui nuovi indirizzi scolastici al Liceo legati alle professioni sanitarie. La pubblicità della seduta verrà garantita mediante videoregistrazione dell’adunanza, che sarà disponibile dal oggi sul sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno.

Non ci sono stati grossi temi, eccetto la questione segretario, è chiaro. Sul tema scuola e indirizzi tutti concordi benché l’ente locale o la politica non abbia interessi né mandati specifici, l’impegno della politica rappresenta un qualcosa in più che va comunque sostenuto e ratificato ed ha trovato il consenso unanime di tutti i presenti.

Il dibattito si è concentrato, nello specifico, sulla questione della segreteria condivisa con più comuni nel salernitano. I delatori della proposta hanno più volte sottolineato che non ha senso tenere un segretario a mezzo servizio perché questo significherebbe averlo una volta ogni tanto. La maggioranza ha garantito invece che ci sarà un ampia presenza all’ombra del Fungo del professionista ratificando così la sua scelta.

Il comune di Lacco Ameno è sede vacante a far data dal 7 ottobre 2020 ed ha cosi ravvisato l’opportunità che l’Ente effettui l’esercizio associato delle funzioni di Segreteria Comunale, e ciò allo scopo di conseguire il duplice scopo tendente alla riduzione delle spese di personale e all’ottimale organizzazione del servizio medesimo, nel contempo disponendo di adeguate professionalità. Questa la motivazione della maggioranza che prende atto, a tal fine, della nota a firma del sindaco del 28 ottobre 2020 assunta al protocollo con cui si chiedeva ai sindaci dei comuni di Ricignano e Atena Lucana, che gestiscono in convenzione il servizio di segreteria comunale, la disponibilità a condividere si fatta gestione con il medesimo segretario.

L’istituzione del servizio di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Lacco Ameno e Ricigliano avverrà a seguito dell’approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali, della proposta sull’oggetto, con la sottoscrizione dello schema di convenzione condiviso tra i rappresentanti degli enti e lo scioglimento del servizio di segreteria comunale convenzionata tra i comuni di Ricigliano e Atena Lucana e l’istituzione del servizio di segreteria convenzionata tra i comuni di Lacco Ameno e Ricigliano dovranno avvenire senza soluzione di continuità.

Come segretario titolare, della costituenda convenzione sarà incaricata la dott.ssa Paola Dello Iacono che, interpellata al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità a continuare a svolgere in forma associata le funzioni di segretario comunale presso i Comuni di Lacco Ameno e Ricigliano. L’intesa è stata raggiunta tra i Sindaci di ripartire la spesa di gestione nelle seguenti percentuali: LACCO AMENO (NA) 60%; RICIGLIANO (SA) 40% Contestualmente è stato nominato quale Capo Convenzione il Comune di Lacco Ameno.