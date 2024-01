Il fascino della bellezza, dalla pelle al benessere

Prendersi cura di sé e della propria bellezza fisica significa stare bene con se stessi e con gli altri. Questo perché l’immagine che ci riflette allo specchio, se ci piace, ci fa sentire meglio e aumenta la nostra autostima.

Migliorare il proprio corpo, intervenendo su quelli che sono i punti più importanti da valorizzare, significa stabilire una sorta di routine di bellezza: una serie di abitudini che passano dalla cura dei capelli fino all’attenzione per la pelle, prevenendo quelle che sono le imperfezioni come rughe e cellulite. Vediamo insieme come prendersi cura di sè e del proprio corpo e apparire al meglio.

Prendersi cura della bellezza di glutei e gambe

Quasi tutte le donne soffrono di cellulite: le stime parlano chiaro, nove su dieci ne sono affette, sembra un problema estetico difficile da debellare. Ma ne siamo sicuri? In realtà la prevenzione è la chiave vincente, gli antiestetici buchetti che si formano su glutei e cosce, e la caratteristica pelle a buccia d’arancia, può essere contrastata attraverso una serie di espedienti: in primis con degli esercizi mirati che aiutano a tonificare le aree interessate dall’inestetismo, e poi con l’utilizzo di prodotti come i bendaggi anticellulite come quelli che trovi in questo sito, si possono ottenere risultati molto efficaci.

Se da un lato può aiutare molto lo stile di vita salutare, con la buona abitudine di passeggiare e idratarsi sufficientemente, i trattamenti cosmetici possono venire in soccorso riducendo il problema o prevenendolo.

Le formulazioni specifiche anticellulite, ricche di attivi drenanti, agiscono dall’esterno migliorando l’aspetto della cute e potenziando il sistema linfatico: massaggi, creme e bendaggi possono aiutare a ottenere risultati entusiasmanti agendo contro la ritenzione idrica.

Il bendaggio anticellulite è costituito da un impacco che, tramite delle bende impregnate di soluzione, riescono ad agire sui problemi che provocano la nascita della cellulite: si tratta di sostanze che migliorano la circolazione e lasciano la pelle tonica, rinnovata e tesa.

I gesti quotidiani di bellezza da non dimenticare

Quante volte sentiamo parlare di beauty routine quotidiana? Si tratta di tutti quei gesti di amore che usiamo verso la nostra pelle, sia del viso, che del corpo, abitudini che ci aiutano a prevenire e contrastare rughe, macchie e antiestetici segni del tempo.

Il segreto per stare bene è impegnarsi tutti i giorni nella cura dei capelli, della pelle del viso e del corpo. La parola chiave da osservare è “costanza”. Alla base della beauty routine ci deve essere una particolare attenzione per la pelle del contorno occhi. La pelle del viso merita una cura più attenta perché è la parte che, più di tutte, parla di noi e dell’attenzione che abbiamo verso noi stessi.

Per questo bisogna prendersene cura con un’alimentazione corretta e un’attività fisica moderata ma costante: fattori che, unitamente alla beauty routine, aiutano l’organismo a mantenersi in salute, facendo sì che la pelle appaia bella, luminosa e sana.

In primis è necessario non sottovalutare l’importanza dell’idratazione e di una dieta alimentare corretta, in secondo luogo è necessario evitare di procrastinare l’attenzione verso la cura della pelle: la pelle va detersa sempre, di mattina al risveglio, e la sera dopo aver rimosso il make up. Questa è una abitudine che va sempre adottata se si vogliono mantenere buoni risultati nel tempo.

Le fasi della beauty routine: prendersi cura della bellezza del viso in pochi passi

Se la pelle del viso viene curata con i giusti prodotti, risponderà meglio ai vari trattamenti estetici. Per questo motivo la routine di bellezza deve essere ben strutturata: è molto importante struccarsi sempre e rimuovere il make up con appositi detergenti, adatti al proprio tipo di pelle, senza dimenticare l’uso di una buona crema idratante, anche questa adatta alle esigenze della propria cute (i detergenti e le creme per il viso vanno scelte tenendo conto del proprio tipo di pelle: se normale, mista, secca o grassa).

Alla sera, in particolare, è bene togliere il trucco e ogni altra traccia di impurità, in modo da detergere il viso pulito e il contorno occhi con un giusto prodotto skincare, utilizzando anche una buona crema specifica.

Altri trattamenti, come maschere, sieri e scrub, sono utili per nutrire la pelle e fornire la protezione contro i danni provocati dagli agenti esterni, i segni del tempo e la pelle secca. Se ogni giorno ci occupiamo della nostra skincare, prevenire i segni dell’età sarà più facile.

La costanza è il vero segreto

La costanza è la parola d’ordine per mantenere la pelle del viso, e del corpo in generale, bella e in salute. Solo un’azione costante porta a risultati duraturi e validi.

È importante mantenersi in forma con una quotidiana attività fisica (bastano 30 minuti al giorno), da unire a un’alimentazione corretta che includa l’assunzione di frutta e verdura.

È poi essenziale abolire fumo e alcool, ma anche zuccheri in eccesso, che hanno un impatto negativo sulla salute dell’organismo e nello specifico della cute. Dedicarsi a una buona skincare, tutti i giorni al mattino e alla sera, farà la differenza.

La cura dei capelli

La bellezza si sa, passa anche dalla cura dei capelli, a chi non piace sfoggiare una chioma sana e luminosa? Questo è possibile se la salute dei capelli viene curata utilizzando prodotti che aiutano a nutrire e idratare, in particolare lozioni e acque per capelli.

Per favorirne la crescita si può poi usare un prodotto anti-caduta, utilizzando un balsamo adatto al proprio tipo di capelli e una maschera per favorire la rigenerazione intensa delle lunghezze. È possibile usare sieri e oli per capelli, ma anche creme liscianti come trattamenti integrativi che aiutano a dare luce e volume alla chioma.

Il balsamo e la maschera vanno applicati sui capelli puliti, ovvero lavati e tamponati con l’asciugamano, a una distanza di non meno di 3 centimetri dalla cute. È fondamentale lasciare agire questi prodotti, rispettando i tempi indicati nella confezione.