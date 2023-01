Il cervello all’ammasso? No, grazie! | #4WD

“Il passo che separa la tensione mistica dalla violenza della follia è fin troppo breve”.

Ricordo sempre con grande trasporto questa citazione dal film “Il nome della rosa” (e non è questa la prima volta che Ve la menziono in un 4WARD). Ciò accade spesso, specie allorquando mi imbatto in uno dei tanti esempi di oltranzismo ed intolleranza, in qualsiasi forma essi si manifestino.

L’attuale Commissario all’emergenza sisma e frana Legnini ha parlato, ad esempio, dei tanti “signor no” in cui è stato costretto ad imbattersi nell’esercizio delle sue funzioni e qualcuno mi ha riferito di un suo scontro con la Soprintendenza di Napoli rispetto alla oggettiva necessità di rendere fattibili alcuni interventi di indifferibile attuazione a cui i “santoni” del Palazzo Reale si opponevano senza logico motivo, salvo poi consentire scempi storici come la caserma della Forestale a Casamicciola o l’ormai sempiterno cantiere del parcheggio della Siena e lo sventramento della collina di San Pietro per un depuratore mai ultimato. Ma come dimenticare le posizioni di certi fanatici ambientalisti e animalisti, i quali si dimenano sfrenatamente contro la caccia facendo finta di ignorare mille forme di inquinamento impunito e di maltrattamento animali di cui il mondo è pieno. O ancora, come tollerare l’atteggiamento oltremodo remissivo e spesso complice di certi parlamentari che avallano, direttamente o indirettamente, assurdità come le etichette monitorie sulla dannosità del consumo di vino; e perché, certi “scienziati” che continuano a sostenere l’opportunità di utilizzare polvere di insetti essiccati o farina di grilli per i nostri biscotti, le nostre pizze e non solo, a tutela della natura e di un alimentazione sostenibile?

Vedete, la causa della deriva di questo nostro pianeta va ricercata anche nella capacità dei suoi abitanti di rendere importanti e credibili autentici fenomeni da baraccone che, in un mondo civile, verrebbero stroncati sul nascere. E per favore, non date a me dell’intollerante: cerco solo di non mandare il cervello all’ammasso!