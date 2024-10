Il Barano resiste fino al 57’. Ma che brividi nel finale…

SANT’ANGELLO-BARANO 1-0

Promozione – Girone B – 3a Giornata

Il Barano non è riuscito a dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Rione Terra in Coppa Campania. La squadra guidata da Isidoro Di Meglio si è arresa di misura al Sant’Agnello, che ha confermato il suo buon momento di forma dopo il 2-0 rifilato alla Viribus Unitis. La partita è iniziata con gli isolani che hanno cercato subito di impensierire gli avversari.

Al 7’ ci ha provato Buono con una conclusione che, però, è uscita di poco a lato. Dopo questa prima occasione, i padroni di casa hanno cominciato a prendere le misure e al 21’ si sono fatti vedere in avanti con un cross dalla sinistra: Di Gregorio ha colpito in area avversaria, ma da buona posizione non è riuscito a inquadrare la porta.

Cinque minuti più tardi è stata ancora la squadra di casa a cercare il gol, questa volta con un tiro da fuori area di Ferraro. Il suo tentativo è stato velenoso, ma Delicato si è fatto trovare pronto deviando il pallone in angolo con un grande intervento. Il Barano non è rimasto a guardare e al 39’ ha sfiorato il vantaggio con Pesce. Dopo una splendida azione personale, il giocatore ha calciato da buona posizione, ma Norvello ha negato il gol con una parata decisiva ai fini dell’andamento del match.

Nella ripresa il Barano ha avuto un’altra grande occasione, ancora con Pesce, ma il suo tiro è stato deviato dall’attento estremo difensore locale. Poco dopo, però, è stato il Sant’Agnello a passare in vantaggio. Al 57’ Vanacore ha trovato il gol con un diagonale che non ha lasciato scampo a Delicato.

Dopo il vantaggio, i padroni di casa sono andati vicini al raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: gli acquilotti, in qualche modo, sono riusciti a salvarsi in extremis, con la palla che è stata spazzata via a pochi centimetri dalla linea di porta. Nel finale gli ospiti hanno tentato il tutto per tutto, ma, nonostante i tentativi e la pressione il risultato è rimasto invariato.

Ora, per la squadra di Isidoro Di Meglio sarà fondamentale ritrovare la giusta continuità nelle prossime partite per risalire la classifica e tornare a sorridere.

IL TABELLINO

Sant’Agnello: Norvello, Somma, Izzo, Schettino, Di Gregorio, Avitabile, Ferraro, Vanacore, Manzi, Coppola, Elefante. Panchina: Porzio, De Angelis, Barzagni, Acampora, Colonna, Di Bisogno, Nardo, Mentana, Pascariello. Allenatore: Francesco Nardo

Barano: Delicato, Accurso, Buono, Galaoui, De Luise, Di Spigna, Cerase, Di Lustro, Invernini, Pesce, Trofa. Panchina: Di Maio, Napolione, Formisano, Verde, Pilato. Allenatore: Isidoro Di Meglio

Arbitro: Antonio Martinelli (Napoli)

Assistenti: Salvatore Tartaglione (Napoli), Andrea Rescigno (Nocera Inferiore)

Marcatore: Vanacore (S)