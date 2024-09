“Iaccarino hai tradito P. Maio”, nuova protesta in zona rossa

Dopo “Casamicciola=Corleone” di ieri sera, questa mattina al Maio, e precisamente in Via Spezieria, è apparsa una nuova scritta dal significato chiaro e alla quale non servono didascalie: “Iaccarino hai tradito P. Maio”. Un messaggio chiaro contro l’assessore del Comune di Casamicciola, Annalisa Iaccarino e che, evidentemente, secondo l’esecutore anonimo è responsabile “politico” del piano di demolizioni pubbliche.

Come scrivevamo ieri, infatti, ci sono alcuni residenti della zona che hanno preso di buon grado il piano di demolizioni pubbliche che stanno portando avanti Comune e Struttura Commissariale e che chiedevano un trattamento diverso.

L’ambiente, inoltre, viene inquinato anche da una vociare di fondo che non fa bene all’azione amministrativa. Il susseguirsi di voci contrastanti, alcune con il piglio della minaccia e anche la lentezza con cui certe pratiche vengono seguite e condotte restano sullo sfondo di una vicenda non bella.

A questo, tra le altre cose, vanno aggiunte anche le parole che la stessa Iaccarino ha pronunciato in Consiglio Comunale a difesa dell’ordine emesso dal comune destinato alla verifica delle ordinanze di sgombero emesse dall’ente di Via S. Girardi e che, se condotte fino al termine, potrebbero portare alla luce delle situazioni imbarazzanti che vedrebbero smascherati alcuni percettori del CAS che abitano immobili non sicuri sui quali vige l’ordinanza di sgombero.