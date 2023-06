I nostri festival del cinema | #4WD

L’Ischia Film Festival è per certi versi il segnale ormai ultradecennale che annuncia l’inizio effettivo dell’estate e della stagione turistica qui sulla nostra Isola. Quest’anno la presenza di Christopher Lambert ha rappresentato per la “creatura” di Michelangelo Messina la definitiva consacrazione ad evento entrato a pieno titolo nel panorama cinefilo che conta.

Non ho mai inteso porre termini di paragone con l’Ischia Global Film Fest, sia per la matrice profondamente diversa delle due manifestazioni sia per gli altrettanto differenti criteri di bilancio che le rendono possibili (e, oserei dire, utili) a così breve distanza l’una dall’altra. Ma c’è una sostanziale peculiarità che è innegabile e rimane da sempre sotto gli occhi di tutti.

L’Ischia Global Film Fest, che negli anni ha portato al Regina Isabella il fior fiore del cinema e della musica mondiale, ha sempre preferito ammantarsi del crisma di evento elitario, quello che offre un’ospitata luxury a nomi più che di grido e che nelle serate di gala crea il distinguo tra gli invitati “comuni mortali” e il privé per gli inavvicinabili vip, talvolta lasciando fuori da tale zona anche i proprietari delle strutture ospitanti i singoli eventi, figuriamoci la gente del posto.

L’Ischia Film Festival, grazie alla sua partenza in sordina, ha vantato dalla sua e sin dalla prima edizione una matrice ben precisa, consistente nello sposare in pieno il concetto del cineturismo e dei cosiddetti “luoghi del cinema”. E’ chiaro che questo andamento lento ha forzatamente richiesto un paio di lustri di rodaggio, prima di arrivare a catturare l’attenzione (e quindi la partecipazione) di nomi importanti, ma di certo la manifestazione è cresciuta in mezzo alla gente di Ischia, per le strade, lungo il pontile del Castello e sul maniero che ne è diventato il cuore pulsante.

In altre parole: l’Ischia Global parla di cinema A Ischia. L’Ischia Film Festival parla di cinema a Ischia, ma anche CON Ischia. E gli Ischitani, dovendo scegliere, sentono loro più il secondo che il primo dei due.

Manco da molto ad entrambi gli eventi e, a onor del vero, Michelangelo anche quest’anno si era gentilmente premurato di invitarmi al cocktail di martedì, ma io ero a Roma e sono tornato ben più tardi. Tuttavia auguro a entrambe le manifestazioni, insieme a Ischia, sempre migliori successi.