Hotel Solemar, la vendetta di Gloria. Arrivano i “lupi” di Angelo D’Agostino

Il presidente dell’Avellino Calcio, Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’omonimo maxi gruppo, è il nuovo titolare dell’Hotel Solemar ad Ischia. Lo ha acquistato all’asta per la modica cifra di 5.300.000.

Un prezzo stacciato, arrivato all’asta dopo la lite familiare tra Aldo Presutti e l’ex moglie, Gloria Tricarico che dopo un annoso contenzioso ha richiesto la sua parte. 4.800.000 in forza del 31.25% delle quote societarie in base ad una valutazione dell’intero hotel stimato in oltre 12 milioni di euro.

Una vendita, questa, che lo stesso Presutti ha fortemente caldeggiato e spinto con la speranza che l’hotel tirato su con gli immensi sacrifici della famiglia Presutti, partiti con un carretto sulla spiaggia di San Pietro, potesse restare in mani ischitane. Così non è stato.

Un epilogo logico, questo, considerato la consistenza imprenditoriale dell’isola che, è evidente, è più alle prese con le varie curatele che non con altri sistemi di finanza.

LA VENDITA ALL’ASTA

Il giorno 25 marzo 2024 alle ore 16:00 in Napoli, via Toledo 389, presso lo studio del dr. Salvatore Bonagura, nell’ambito della procedura esecutiva individuale n. RGE 66/2022, pendente innanzi alla XIV Sezione Civile del Tribunale di Napoli, creditore procedente Tricarico Gloria contro Hotel Solemar srl, il Giudice dell’Esecuzione dr. Valerio Colandrea ha conferito delega, con ordinanza del 10/10/2023, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., al sottoscritto professionista dr. Salvatore Bonagura, per il compimento delle operazioni di vendita del cespite pignorato, mediante modalità telematica asincrona;

La vendita senza incanto dei seguenti diritti reali immobiliari prevedeva un lotto unico, ovvero, la piena proprietà della quota intera del complesso a destinazione turistica (albergo con n. 78 camere ed attività accessorie) sito nel Comune di Ischia (NA) alla via Battistessa n. 43, composto da un livello interrato, ove risultano allocati ristorante, cucina, centro benessere ed estetico, nonché locali tecnici e di servizio, piano terra con hall, reception, ufficio, bar, camere e servizi, oltre una corte esterna con piscina e solarium, piani primo e secondo con camere e servizi, piano terzo con un numero ridotto di camere, solarium ed un appartamento con terrazzo a livello di uso esclusivo. Superficie commerciale totale di mq 4.536 circa; superficie convenzionale totale di mq 3.232 circa. L’estensione complessiva della particella 27, su cui insiste il complesso, è di 1.462 mq. Censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Ischia (NA) al foglio 5, particella 27, sub 1, categoria D/2, rendita catastale euro 101.010,00. Prezzo base, corrispondente al valore ex art. 568 c.p.c.: euro 7.000.000,00 (sette milioni/00). Offerta minima: euro 5.250.000,00 (cinque milioni duecentocinquantamila/00).

I CREDITORI

L’avviso di vendita è stato notificato al creditore procedente, domiciliato presso gli avv. Claudio De Maio, Gabriele Montera e Massimiliano Russo; alla società debitrice, domiciliata presso l’avv. Emanuele Di Meglio; al intervenuto Presutti Aldo Saverio e ai creditori intervenuti Terzuoli Gaetano, Tavares Jolivier, Tavares Sanches Johan, D’Ambrosio Nunzia, De Siano Francesco, Ruopoli Catello e al creditore Falasca Roberto.

130 missive ad aziende del settore immobiliare e alberghiero

La perizia di stima in data 16/12/2023 sul portale delle vendite pubbliche è stata resa nota con la spedizione di n. 130 missive indirizzate ad aziende del settore immobiliare ed alberghiero riportanti i dati essenziali dell’avviso di vendita.

Alle ore 16:00 del 05/03/2024, alla piattaforma web www.spazioaste.it il sottoscritto delegato ha riscontrato che risulta pervenuta un’unica offerta per il lotto staggito e, pertanto, provvede alla verifica del contenuto della stessa, il quale risulta essere il seguente: Offerta di acquisto di euro 5.300.000,00 presentata telematicamente tramite il modulo web ministeriale.

L’offerta risulta ammissibile, in quanto formulata per importo inferiore, ma non oltre un quarto, rispetto al prezzo base e cauzionata in misura pari al dieci per cento dell’importo offerto. La documentazione allegata all’offerta risulta completa, essendo presenti, in particolare, la visura camerale della società offerente, i documenti del legale rappresentante, la dichiarazione di presa visione ed accettazione della documentazione relativa alla vendita e la copia della contabile del bonifico relativo alla cauzione, la quale risulta, altresì, correttamente accreditata sul conto corrente del gestore della vendita telematica.