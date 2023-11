Goleada per gli azzurrini, vittoria per 7-0 a San Marino

SAN MARINO (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 rispetta il pronostico e batte 7-0 San Marino nella quarta partita nel girone di qualificazione agli Europei di categoria. A decidere il match le reti di Gnonto (doppietta), Pirola, Volpato, Fabbian, Esposito e Bianco. Primo posto nel gruppo A a 10 punti con 3 successi e un pareggio, ma soprattutto una vittoria che dà morale alla nazionale azzurra, in attesa del match di domani tra Irlanda e Norvegia: martedì ci sarà lo scontro diretto proprio in casa degli irlandesi (calcio d’inizio alle ore 18.30). Gli azzurrini hanno avuto il merito di seguire il copione scontato senza mai improvvisare. Il primo gol dopo 5′ di Pirola – colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo – ha permesso alla squadra di Nunziata di giocare sul velluto senza complicarsi troppo la vita: Gnonto ci ha provato a più riprese, ma il gol è arrivato al 30′ dopo una ribattuta in spaccata dentro l’area piccola sammarinese. Dopo 9 minuti è arrivata la doppietta dell’attaccante del Leeds – tap in sul suggerimento di Esposito – che ha permesso agli azzurrini di chiudere il primo tempo in vantaggio di tre reti. Nel secondo tempo lo spartito è stato praticamente lo stesso, Volpato ha calato il poker dopo 40″ grazie anche alla complicità di Amici. Lo show azzurro è proseguito con la deviazione sul secondo palo di Fabbian – all’8′ della ripresa -, e col rigore trasformato da Esposito dopo un fallo di Matteoni su Gnonto. La sesta rete non ha fermato l’Italia, anche i subentrati dalla panchina hanno dato il loro contributo: al 38′ Bianco, con un tiro dalla distanza, ha messo a segno la settima rete. Nel finale la nazionale ha cercato di siglare anche l’ottavo gol, ma a tre minuti dal termine il guardalinee ha annullato un gol per fuorigioco a Esposito.

