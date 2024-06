Giovanni Mattera dona la maglia “21” alla Catena Alimentare!

“Lo sport da il meglio di sé quando ci unisce!” (Frank Deford). Durante l’ultima distruzione è passato a salutarci Giovanni Mattera, difensore della SSD Ischia Calcio, donandoci la sua maglia numero 21!

Giovanni oltre ad essere un ragazzo pieno di valori positivi, sempre corretto, leale e rispettoso dell’avversario in campo, è sempre pronto ad adoperarsi per il bene degli altri, lo dimostra la sua prontezza nell’aiutare chi in difficoltà nei momenti più critici della storia della nostra isola.

Sono i grandi gesti, come lo scavare prontamente subito dopo l’alluvione anche a mani nude nel tentativo di aiutare le vittime, e i gesti più simbolici, come il collaborare con associazioni come la Catena Alimentare tramite il dono della maglia sportiva, che creano legami forti nella collettività. Prendiamo in carico con vero piacere la maglia di chi dimostra il proprio valore soprattutto fuori dal campo. Grazie Giovanni!