Giosi Ferrandino: “Stop ai lavori nel Pio Monte, controllare le ditte impegnate nella ricostruzione post frana”

Stop immediato ai lavori nel Pio Monte della Misericordia: lo ha deciso il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino che ha firmato una ordinanza ad hoc, emessa stamattina.

“E’ sotto gli occhi di tutti che le ditte al lavoro per conto della SMA Campania, ente attuatore di numerosi interventi per la ricostruzione post frana, stiano operando non in sicurezza, con molta approssimazione, con mezzi probabilmente non idonei ma soprattutto con gravi rischi per l’incolumità dei cittadini e dei loro stessi lavoratori. Ho inviato un esposto all’Ispettorato del Lavoro mettendo nero su bianco la mia preoccupazione e le mie perplessità ed ho poi ordinato lo stop al trasporto nel Pio Monte della Misericordia dei materiali della frana fino a quando non sarà accertata l’idoneità dei mezzi utilizzati, anche in termini di dimensioni e portata.

Non si scherza con la sicurezza, non si possono affidare lavori pubblici così delicati ed importanti per il futuro di Casamicciola a ditte non adeguate; la SMA Campania dovrà assumersi le proprie responsabilità effettuando tutti i controlli del caso e riferirci tutto dettagliatamente anche in ordine alle responsabilità degli ultimi due incidenti, per i quali abbiamo rischiato che ci scappasse il morto” ha affermato il sindaco Ferrandino che stamattina ha anche firmato una ulteriore ordinanza con cui ha intimato alla SMA Campania di provvedere ad horas a riparare la ringhiera abbattuta dal rimorchio finito sugli scogli l’altro giorno e ripristinare lo stato dei luoghi, eliminando ogni pericolo per l’incolumità di chi percorre quel tratto di strada del lungomare casamicciolese