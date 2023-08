Geolier: sold out ischitano per il rapper

Non c’è dubbio che Geolier sia il nuovo fenomeno dell’urban italiano, e a dimostrarlo sono i continui sold-out che realizza nei suoi live.

Ultimo successo è stato quello ad Estate al Negombo (Lacco Ameno – Ischia), dove una folla di persone ha letteralmente “invaso” la struttura per assistere al concerto del “Il Coraggio dei Bambini Summer Tour”. Non solo Campania per questo “figlio di Secondigliano”, che sta girando l’Italia per raccontare in musica quello che la sua penna butta fuori.

E’ sicuramente considerato uno dei rapper leader della generazione Z e anche degli artisti napoletani, al punto che altri nomi nazionali come Guè Pequeno, Salmo e Lazza, lo menzionano spesso tra i loro “colleghi”.





Geolier ad Estate al Negombo: Una serata all’insegna della musica e degli stornelli intonati dai fans quella di Ischia, dove Geolier ha cantato i suoi più grandi successi come Ricchezza, Poco/Troppo, X caso, M’Manc, Me vulev fa ruoss, Lonely, Nun se ver, Monday, Money, Maradona, I Am, Napo****no, Niente di speciale, Come vuoi, In trappola, Here I Come, Chiagne, Narcos, Non ci torni più, Give You My love, 2 secondi, Il male che mi fai, Soldati, Ultima canzone, So fly e Hèrmes.



Geolier: Al secolo Emanuele Palumbo, definito dai molti “la perla di Napoli”, è sicuramente oggi uno degli artisti che riesce a sostenere meglio di chiunque altro il mercato italiano ed internazionale della musica e con gli album “Il coraggio dei bambini”, è riuscito a guadagnarsi un posto tra gli artisti multi-platino e non intende fermare la sua grande ascesa… in solo o con i grandi featuring di prestigio che continuamente fa.

Le foto sono di Eugenio Blasio.