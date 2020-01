GATTUSO “SERVE GARA PERFETTA, L’INTER ABBINA QUALITÀ E FORZA”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non dobbiamo pensare al ciclo terribile di gare che abbiamo di fronte: dobbiamo pensare soltanto al match di domani. L’Inter è una squadra molto forte che abbina qualità di gioco a forza fisica. In più ha un grande allenatore. Servirà il match perfetto per vincere. Dobbiamo ripetere quanto fatto nel finale col Sassuolo e cercare di migliorare”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Inter, il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso.

“Dobbiamo migliorare sulla tenuta del campo e nel saper soffrire tutti insieme. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Voglio vedere partecipazione e voglia di lottare. Vedo negli occhi dei ragazzi, da quando sono arrivato, che stanno dando tutto”, ha aggiunto Rino Gattuso.

“L’Inter è una squadra che sa soffrire e sa stare bene in campo, combattendo su ogni pallone: questo è merito di Conte. Per me è un derby? Sono orgoglioso di essere l’allenatore del Napoli. Sinceramente non penso al fatto che i rivali di domani si chiamino Inter. Il mio passato è passato. Ora pensiamo a preparare bene il match e ad affrontarlo al meglio”, ha spiegato ancora l’allenatore del Napoli.

“Mercato? Mertens? La mia idea è portare rispetto a questo gruppo di calciatori, che mi sta dando tanto: non parlo di mercato. Se arriverà qualcuno ne parlerò ma solo dopo l’arrivo. Mi piace giocare con le ‘coppie’ e numericamente a centrocampo siamo un po’ in inferiorità numerica. Mertens ogni volta che toccava palla in settimana aveva fastidio. Ha fatto una risonanza e ha un po’ di problemi agli adduttori: per questo lo abbiamo mandato a casa, per farsi manipolare da un uomo di fiducia; tornerà mercoledì sera”, ha concluso Gattuso.

