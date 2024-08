Furto ad anziana, i Carabinieri hanno preso i ladri-bastardi

Questa volta è andata male a due criminali (non ci sono altri termini adatti) che in questo pomeriggio avevano messo a segno uno dei più infamanti crimini, la truffa agli anziani. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, i due hanno colpito in zona Buonopane portando via ad un’anziana donna una cifra molto importante. Si parla di circa 60 mila euro in contanti e di 5 mila uero in oro.

Per fortuna, questa volta, la denuncia è stata inoltrata subito alle forze dell’ordine e, in questi momenti, i due sono stati fermati e condotti in caserma. Si attende per ulteriori dettagli