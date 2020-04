“Forza Italiani, ce la faremo”, il grido di speranza e di unione da Villa Joseph Opera Don Orione

Un bel messaggio per la Festa della Liberazione

Uno striscione su cui campeggia, grande e fiero, il tricolore italiano è il simbolo che meglio racconta questa “Festa della Liberazione” ed è stato realizzato dagli ospiti di Villa Joseph Opera Don Orione.

Un bellissimo gesto che racchiude in se tanti messaggi.

“In occasione della festa della Liberazione d’ Italia – ci scrivono gli animatori del centro – i nostri ospiti tra i ricordi di quelle giornate, hanno voluto condividere su uno striscione con bandiera Italiana un pensiero di colmo di speranza per tutti noi.”

Questo il messaggio:

“Il 25 aprile si celebra la festa della liberazione una grande gioia quando ci si libera da cose brutte. Quale grande gioia, con grandissima felicità quando al più presto ci saremo liberati da questa brutta bestia che ci sta dando tanta sofferenza (Corona Virus). Recitiamo sempre il Santo Rosario,tenendoci collegati alla Madonna e non dimentichiamoci mai che tutto il bene viene da lì. Le nuvole scompariranno, tornerà finalmente il sole ad illuminare le nostre giornate. Forza Italiani ce la faremo! Gli ospiti e nonni di Villa Joseph Opera Don Orione”.

Inoltre tutto il personale di Villa Joseph e tutti gli ospiti esprime la propria vicinanza alla Rsa ” Villa Mercede” augurando a tutto il personale e agli ospiti tanti auguri di una pronta guarigione.