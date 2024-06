Forio, spesa limite di 10.471 euro per gli straordinari

La responsabile del Servizio Personale del Comune di Forio dott.ssa Gabriella Galasso ha provveduto alla costituzione del fondo e alla determinazione del monte ore per gli straordinari relativo all’anno 2024. Preventivamente, ha effettuato un consuntivo del monte ore del 2023, per il quale era stato costituito un fondo di 10.471 euro. Accertate le somme realmente liquidate, è risultata una economia di 9,21 euro, che «può essere iscritta tra le risorse variabili del fondo salario accessorio anno 2024, di imminente costituzione». Meno di 10 euro da utilizzare.

Per la costituzione del fondo attuale, la Galasso ricorda che «le spese per il lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all’attività elettorale, per cui è previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni, nonché i compensi ISTAT, sono esclusi dal calcolo relativo al contenimento della spesa di personale». Il fondo straordinari per il 2024 è stato calcolato sempre in 10.471 euro. Sulla base del costo medio orario forfettario di euro 17, l’importo determinato corrisponde ad un monte ore forfettario di straordinari pari a 616 ore che vengono assegnate ai diversi Settori, tenuto conto del numero di dipendenti a tempo indeterminato, escluso i titolari di posizioni organizzative. Ore «da utilizzarsi per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali».

A titolo di curiosità, se alcuni Settori necessitano di numerose ore di straordinario, al IX ne vengono assegnate 0. L’importo stabilito costituisce «il limite massimo da considerare ai fini dell’autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario afferenti all’anno 2024 e che pertanto potrà essere materialmente erogato nel corrente esercizio 2024 per la remunerazione del lavoro straordinario». Oltre non si potrà andare.