Forio, sbagliano l’importo. Gara da rifare! “Imprevisto” per il muro a via Montecorvo

Anche i lavori di rifacimento del muro di contenimento di via Montecorvo a Forio sono rimasti “vittima” di un “piccolo” intoppo e dovranno subire un leggero ritardo per il solito «mero errore materiale» in cui è incorso il Comune nella procedura di gara. Sbagliando l’importo a base d’asta su cui presentare l’offerta.

Il responsabile del Servizio Lavori pubblici, programmazione strategica ing. Luca De Girolamo ha dovuto prendere atto di quanto segnalato dal rup arch. Federica Verde, che aveva indetto la procedura negoziata sotto soglia senza bando con invito a cinque operatori individuati tra quelli iscritti nell’Albo del Commissario delegato, da espletarsi sul Mepa. I lavori infatti rientrano tra gli interventi di somma ed estrema finanziati dall’Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 di Legnini.

L’importo complessivo ammonta a 250.000 euro, di cui 181.830,32 per i lavori. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, erano state anche aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa delle cinque ditte invitate.

Invece ora De Girolamo ha dovuto annullare la richiesta di offerta e indire una nuova procedura, come proposto dall’arch. Verde. Prendendo atto «che in fase di redazione della RDO è stato per mero errore materiale impostato quale importo a base d’asta euro 140.247,95 in luogo di euro 179.674,23, quale importo da ribassare oltre oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso».

Verrà dunque espletata «nuova procedura RDO su portale Mepa con le medesime modalità di cui alla determina n.490/2024, ovvero di procedere con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, per aggiudicare i lavori avente ad oggetto, per un importo a base di gara di euro 181.830,32 di cui euro 179.674,23 importo lavori e 2.156,09 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 39.426,28 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre Iva».

I cinque operatori che saranno invitati alla nuova procedura sono gli stessi già precedentemente invitati: “La Fontana Italpozzi”; “Milito”; “Mostrad”; “Costruzioni Cinquegrana”; “Romano Costruzioni & C.”.

Per rimediare al ritardo causato dall’errore e non allungare eccessivamente i tempi, l’ing. De Girolamo ha stabilito che le attività di gara relative alla nuova procedura RDO «saranno espletate con la riduzione delle tempistiche di gara, assegnando n. 5 giorni per la presentazione dell’offerta dalla pubblicazione della nuova RDO».