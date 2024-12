Forio, relazione geologica per i lavori alle strade

Il Comune di Forio porta avanti per realizzare lavori di messa in sicurezza della rete stradale, per i quali si candida al finanziamento regionale stanziato per interventi tesi a garantire la sicurezza delle infrastrutture, la mobilità multimodale e sostenibile. I lavori riguarderanno in particolare il tratto dalle Pietre Rosse al campo sportivo di Panza.

Come riporta il responsabile del I Settore Servizio Lavori pubblici ing. Luca De Girolamo, la Regione «ha confermato la strategicità dell’intervento di “Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, già avviato negli anni, anche nell’ambito delle politiche di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027». I contributi verranno assegnati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027.

L’intervento per cui il Comune aspira al finanziamento è denominato “Intervento di miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale dalle Pietre Rosse al campo sportivo San Leonardo di Panza”. I progetto esecutivo è in fase di redazione, ma è stato già completato il passaggio propedeutico della relazione geologica. De Girolamo aveva affidato l’incarico alla dott.ssa Alessia Iannotta per l’importo di 1.500 euro oltre Cassa e Iva.

A inizio ottobre è stata trasmessa la relazione geologica, geotecnica e sismica e successivamente la fattura di 1.560 euro, compresivi di Cassa e senza Iva. Ora De Girolamo ha appunto provveduto a liquidare la fattura.