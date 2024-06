Forio, quattro assunzioni nello staff del sindaco

Stani Verde si prepara a ben quattro assunzioni nell’ufficio di staff del sindaco. La Giunta di Forio ha infatti deliberato l’avvio delle procedure finalizzate al conferimento di due incarichi a tempo determinato e part time al 50% Profilo Funzionario Contabile ex categoria D, un incarico a tempo determinato e part time al50%ProfiloFunzionario Amministrativo ex categoria De un incarico a tempo determinato e part time all’80% Profilo Istruttore Amministrativo” ex categoria C, tutti da assegnare «all’ufficio di supporto al sindaco pro tempore e agli organi di direzione politica».

La delibera richiama la normativa in materia, che stabilisce che «il regolamento sugli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro affidate dalla legge». Nonché l’ultimo Regolamento approvato quest’anno. La stessa Giunta aveva già dettato gli Indirizzi per la definizione della Sezione 3 del PIAO, “Organizzazione del Capitale Umano”, con variazione Piano Triennale del fabbisogno del personale-triennio 2024-2026. Con successiva delibera dello scorso 3 maggio ha approvato il “Piano integrato di attività e organizzazione-PIAO” triennio 2024/2026,contenente appunto il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026.

Il piano, per il 2024, prevede proprio le quattro assunzioni a tempo determinato per cui è stato avviato l’iter. Come è noto, si tratta di incarichi strettamente legati al mandato sindacale, «connotati dal carattere fiduciario, saranno conferiti a soggetti individuati direttamente dal sindaco in persona e sulla base dei curricula presentati e previo eventuale colloquio motivazionale di approfondimento. Via libera dunque ai quattro incarichi, dando mandato al responsabile del II Settore di predisporre gli avvisi per l’espletamento delle procedure.