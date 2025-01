Forio, proroga fino ad aprile per lo staff del sindaco

Al Comune di Forio arriva la proroga per i quattro collaboratori dell’Ufficio di Staff del Sindaco. Gli incarichi a tempo determinato ex art. 90 TUEL erano stati conferiti con decreto sindacale del 26 luglio scorso e con durata fino al 31 dicembre 2024 a Claudia Impagliazzo part-time all’80% – Area degli istruttori– Profilo istruttore amministrativo ex categoria C; Jole Rossetti part-time al 50% – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione– Profilo Funzionario amministrativo ex categoria D; Pietro Polito part-time al 50% – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione– Profilo Funzionario contabile ex categoria D; Giovanni Calise part-time al 50% – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione– Profilo Funzionario contabile ex categoria D.

Ebbene ora Stani Verde richiama la delibera di Giunta del 23 dicembre scorso avente ad oggetto “Indirizzi per la definizione della Sezione 3 del PIAO “organizzazione del capitale umano” e Piano Triennale del Fabbisogno del personale Triennio 2025/2027. Con tale deliberazione, in particolare per l’anno 2025 vengono programmati gli incarichi di cui all’art. 90 del D. Lgs. 267/2000. Il nuovo decreto sindacale proroga i quattro incarichi fino al 30 aprile 2025