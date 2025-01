Forio, proroga di un anno per due incarichi sismici

Arriva la proroga di due incarichi sismici al Comune di Forio per altrettanti funzionari tecnici. Ad ottobre era stata formata la short list di professionisti da incaricare per le attività post sisma e post alluvione extra dotazione organica e con spese a carico dello Stato in base al decreto legge “Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia”. Un “sostegno” agli uffici dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di volta in volta prorogato negli anni. Incarichi a tempo pieno con profilo professionale tecnico di funzionario ad elevata qualificazione originariamente previsti con scadenza al 31 dicembre 2024, secondo la normativa e quanto previsto dalla variazione al PIAO e al Piano Triennale del fabbisogno del personale approvata dalla Giunta per il triennio 2024-2026.

La responsabile del IV Settore dott.ssa Gabriella Galasso, competente al personale, aveva dato il via alla selezione per la formazione della short list, che era poi risultata così formata: Ambrosino Francesco, Castagna Sara, Iorio Roberta, Trofa Sabina. Venivano quindi assunte con la qualifica di funzionario tecnico ex Cat. D l’arch. Sara Castagna presso il Settore VIII e l’arch. Roberta Iorio presso il Settore VII.

Il quadro normativo a fine anno è mutato, con l’approvazione definitiva il 28 dicembre della legge di Bilancio 2025 «in cui è prevista l’autorizzazione della spesa per l’assunzione delle risorse umane idonee a fronteggiare la ricostruzione post sisma 2017 dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme». Di qui la proroga per un altro anno. Il responsabile del Settore VII – Servizio Edilizia Privata, Espropri, Catasto, Ambiente ed Ecologia arch. Nicola Regine, richiamata proprio la legge di Bilancio, ha proceduto a prorogare il contratto dell’arch. Castagna in servizio al Settore XIII e dell’arch. Iorio al VII fino al 31 dicembre 2025.