Forio, manutenzione alla cappella del cimitero

Il Comune di Forio farà eseguire lavori di manutenzione straordinaria alla cappella ubicata all’interno del cimitero di Via degli Agrumi, già affidati. Il responsabile dell’VIII Settore arch. Marco Raia rileva in determina che il consigliere delegato alla manutenzione e gestione dei cimiteri Antonio Spataro «ha segnalato a questo Settore alcune problematiche rilevate al cimitero comunale di Forio in via Degli Agrumi, quali il deterioramento di parte dell’intonaco interno dovuto ad infiltrazioni per la mancanza della listellatura alla parete esterna e di alcuni pilastri in pietra a faccia vista (fronte mare)».

Problemi effettivamente riscontrati a seguito del sopralluogo del tecnico comunale. Di conseguenza «occorre urgentemente eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinaria ad alcuni pilastri esterni, alla parete esterna della cappella comunale ed all’interno della stessa». Il costo dei lavori è stato quantificato in 6.240 euro oltre Iva e Raia ha proceduto mediante trattativa diretta sul Mepa con la ditta locale “Salvatore Ruggiero”. Il costo dell’affidamento ammonta a 6.000 euro oltre Iva, per una spesa complessiva di 7.320 euro.