Forio, due incarichi sismici per funzionari tecnici. C’è l’avviso di selezione

Il Comune di Forio si è attivato per conferire due incarichi “sismici” a funzionari tecnici extra dotazione organica a tempo pieno e fino al 31 dicembre 2024. Con spese a carico dello Stato. Una possibilità che era stata concessa a Casamicciola, Lacco Ameno e Forio all’indomani del terremoto del 2017 per far fronte all’emergenza e alle esigenze di ricostruzione. E che è stata poi via via prorogata, in ultimo dalla Legge n.213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024), sempre per garantire l’operatività degli uffici addetti alla ricostruzione post sisma dei tre comuni interessati.

Né va dimenticato, come richiama l’attuale responsabile del IV Settore dott.ssa Gabriella Galasso, l’evento alluvionale del 26 novembre 2022, per il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza proprio fino al 31 dicembre 2024. Di recente la Giunta ha apportato una variazione PIAO e al Piano Triennale del fabbisogno del personale, ritenendo necessario «dover procedere alla selezione per la copertura di n. 2 posti di Funzionario dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D) con profilo tecnico a tempo pieno e determinato, fino al 31/12/ 2024». La Galasso, in qualità di responsabile del personale e di rup, ha dunque approvato lo schema di avviso di selezione finalizzato alla formazione della short list da cui attingere per il conferimento degli incarichi.

Nella stessa determina precisa che «la selezione non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto di posto né formazione di graduatorie utilizzabili per altri fini assunzionali oltre quello per il quale è esperita la procedura; non deve necessariamente concludersi con l’affidamento dell’incarico ai soggetti partecipanti; il contratto di lavoro a tempo determinato, eventualmente stipulato a seguito della selezione non potrà in alcun caso essere trasformato in contratto a tempo indeterminato». E le graduatorie potranno essere utilizzate solo ai fini previsti. Inoltre le assunzioni sono subordinate all’effettivo finanziamento con i fondi stanziati dalla legge di Bilancio 2024. L’avviso sarà pubblicato sul portale del reclutamento inPA, all’albo pretorio on line e sul sito web del comune di Forio in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di concorso per dieci giorni consecutivi.