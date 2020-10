Forio, decine di auto vandalizzate. SOS Forze dell’Ordine

Ida Trofa | Sono almeno 15 le auto danneggiate durante la scorsa notte a Forio tra via Baiola e VIa Spinavola. I vandali hanno preso di mira le vie che collegando la parte più interna del comune turrita con il suo stesso litorale, entrambe residenziali, disegnando con spray colorato e altri prodotti sulle vetture in sosta.

Un attacco che ha lasciato sconvolti i residenti, che avevano lasciato – come sempre – le auto parcheggiate in strada. Rabbia e sconcerto per uno sgarro apparentemente fine a se stesso e per il quale comunque in tanti lasciano un grido d’allarme alle autorità locali ed alle forze dell’Ordine, che stanno raccogliendo anche eventuali denunce per danneggiamento ed atti di vandalismo. Questo è quanto ci è dato apprendere sin ora.

Della vicenda sono state interessate anche le autorità politiche locali alle quali si sono rivolto alcuni cittadini per chiedere di aumentare la sorveglianza e dove possibile mettere a disposizione le registrazioni delle telecamere che danno sulla strada, nel tentativo di identificare i malfattori. Ciò che lascia basiti è che, nonostante la grande quantità di atti di vandalismo nessuno abbia sentito nulla o si è accorto di qualcosa .

Resta da capire se si sia trattato di una ragazzata oppure di un atto premeditato. Al momento non ci sono indizi.