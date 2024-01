Finisce il gasolio alle scuole medie di Forio: la Preside manda tutti a casa. E’ polemica

Che la preside De Vita non avesse il senso delle istituzioni e del suo ruolo era chiaro a tutti. Anzi, era annunciato dal suo passato milanese. Ma lasciando stare certe valutazioni, quello che accaduto ieri a Forio ha, davvero, dell’inverosimile. Una storia paradossale, gestita con i piedi e finita nella polemica politica. Tutto ha inizio con il cambio di un collaboratore scolastico. La gestione del personale – suggeriscono da Forio 1 – non è delle migliori e, manco a farlo apposta, al primo vero ostacolo da superare con diplomazia e sangue freddo, la scuola di Forio ha fallito.

La mancata comunicazione di una delle più semplici evenienze, la fine del gasolio per il riscaldamento, non ha funzionato.

E questa circostanza, tutt’altro che di difficile soluzione, ha spinto la preside ad emettere questa comunicazione: “Interruzione attività didattiche Plesso di Sc. Sec. di primo grado S. Caterina da Siena. Si comunica che, a causa di temperatura interna al di sotto dei 18°, si dispone l’interruzione delle attività didattiche nel plesso di Sc. sec. di primo grado S. Caterina da Siena per oggi 30/01/2024, con effetto immediato, ore 10,30. Gli alunni usciranno e faranno ritorno a casa. ll Dirigente Scolastico, Dott.ssa De Vita Carmela”

Una comunicazione al limite dei regolamenti e che avrebbe potuto essere evitata se, magari, dalla scuola qualcuno avesse chiamato al comune.

Alle 13.53, sull’argomento, arriva il comunicato dalla segreteria del sindaco di Forio: “Questa (ieri, ndr) mattina, sono stati segnalati malfunzionamenti alla rete di riscaldamento presso la scuola media Santa Caterina da Siena. Appena venuti a conoscenza del problema (era terminato il gasolio dell’impianto e non era stato segnalato per tempo all’ufficio competente), in modo tempestivo, sono stati predisposti i rifornimenti, così da consentire una piena ripresa delle attività didattiche”.

In serata, poi, la stoccata politica è arrivata direttamente dal primo cittadino di Forio, Stani Verde: “Giornata difficile per le scuole di Forio. Credo che il primo pensiero e le uniche scuse vadano ai nostri bambini. Oggi gli adulti non hanno dato un bell’esempio. Questa mattina, come sapete, abbiamo avuto un problema con il riscaldamento del plesso Santa Caterina da Siena. Un problema risolto in maniera veloce ma che avremmo potuto, sicuramente, gestire meglio se alcune comunicazioni avessero funzionato. Ora che il problema è stato risolto e la normalità è stata ripristina, credo sia opportuno stigmatizzare certi comportamenti di strumentalizzazione e mala fede che agitano alcuni componenti della nostra minoranza consiliare. Sappiamo bene come si fa l’opposizione, ne abbiamo mangiato tanta di quella polvere e abbiamo subito ogni tipo di arroganza mentre assistevamo al disastro di Forio in lungo e in largo. Da chi ha ridotto Forio nelle condizioni in cui l’abbiamo trovata e dalla quale, con enormi sacrifici e con grande impegno, la stiamo tirando fuori, non accettiamo nessuna lezione.”