Finalmente vittoria! L’Ischia di Enrico Buonocore torna a casa con tre punti

Francesco Fiorillo | Attesa, cercata, voluta e trovata. Prima gioia al ritorno in Serie D, l’Ischia Calcio domina con una prestazione super e, allo Stadio Comunale Pasquale Pinna, schianta il Budoni. La seconda trasferta consecutiva in Sardegna consegna i tre punti alla squadra gialloblù che mette alle spalle la sconfitta casalinga contro la Cavese e sfodera una prova straordinaria contro una compagine imbattuta in campionato alla vigilia. Balzo importante in classifica per il club di Pino Taglialatela, quarto risultato utile in cinque gare disputate e prima storica affermazione in terra sarda. La nuova settimana del gruppo sarà all’insegna dell’entusiasmo in vista del derby tra neopromosse, con il San Marzano di Domenico Giampà, in programma il prossimo weekend.

Assente Montuori come confermato dal mister in conferenza stampa, Baldassi stringe i denti e parte dal primo minuto. In difesa c’è il ritorno di Chiariello, così come Buono che si schiera a sinistra al posto di Ballirano. A centrocampo Maiorano sostituisce il malconcio Giacomarro (novanta minuti in panchina), si rivede altresì Patalano in mezzo al campo. L’approccio al match dell’Ischia è deciso e concreto, partono forte gli ospiti che sfiorano in più di un’occasione la rete del vantaggio.

Dopo nemmeno sessanta secondi di gioco, su un cross dalla destra, Marano sbaglia completamente l’intervento e la sfera arriva dalle parti di Damiano. L’esterno d’attacco fa partire la conclusione, ma la difesa respinge. L’azione va avanti, Baldassi imbecca Talamo che da buona posizione liscia. I gialloblù schiacciano gli avversari nella propria metà campo, al 7’ iniziativa di Damiano con il sinistro e traiettoria larga di un soffio. La prima sortita offensiva dei padroni di casa si registra al 10’ con Lancioni che mette in affanno i ragazzi di Buonocore, puntuale Chiariello in chiusura. Sul capovolgimento, Talamo raccoglie in profondità, al momento del tiro però c’è la lettura provvidenziale di Mebrouk.

Il Budoni inizia a prendere confidenza con la gara e, nella parte centrale, spinge con una serie di traversoni disinnescati da Gemito e Pastore. Al 28’ si sblocca la partita. Passaggio filtrante di Buono per Damiano, l’ala scatta sul filo del fuorigioco, supera in velocità un paio di difensori, mette a sedere Marano e insacca per il vantaggio ischitano. La reazione dei locali è immediata con un cross insidioso di Lancioni smanacciato sul fondo da Gemito. Al 40’ l’esterno di casa scarica per Scolaro che si gira e spedisce a lato. Qualche secondo più tardi, l’undici campano fa tremare la retroguardia di Cerbone. Manovra che parte dalle retrovie, dai piedi di Gemito: la sfera arriva dalle parti di Baldassi, l’ex Monterotondo serve Florio che impegna Marano, abile a volare e a negare la gioia al laterale. Il raddoppio però è nell’aria e si concretizza nel recupero della frazione iniziale. Patalano si fa trovare pronto sull’assist di Florio e beffa l’estremo difensore in uscita.

Lo spartito non cambia e, in avvio di ripresa, Baldassi mette in cassaforte la vittoria. Il dieci riceve sulla destra, converge verso il centro ed esplode un mancino che fulmina Marano. Per il Budoni è una domenica da incubo, anche gli ingressi dalla panchina non modificano l’andamento dell’incontro. Al 66’ Buonocore richiama Buono e inserisce Trofa, al 74’ Talamo corteggia la rete ma mastica la sua conclusione e il portiere neutralizza senza problemi. Trascorre un giro di cronometro e Damiano rifiata, spazio per Quirino nel finale. All’82’ Talamo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, controlla un passaggio dalla destra e non sbaglia davanti a Marano.

Quarto centro in campionato per il bomber gialloblù, in gol per la terza uscita consecutiva. Totale amministrazione per l’Ischia nelle battute conclusive della sfida, si segnalano anche spezzoni di partita per Cibelli, Di Meglio e Bisogno. Al triplice fischio, il club ringrazia la società di casa per l’accoglienza e per la disponibilità. Un successo dunque prezioso, tre punti di platino che sbloccano la squadra verso il prosieguo del campionato. Domenica al Mazzella approda il San Marzano, compagine neopromossa proprio come i gialloblù e reduce da un 2-0 rifilato alla Romana.

BUDONI: Marano, Mebrouk (46’ Caparros), Raimo, Ortenzi, Farris, Demoleon, Scolaro (46’ Stefanoni), Amougou, Gueye El Hadj (59’ Soyemi), Santoro (46’ Assoumani), Lancioni. A disp.: Faustico, De Rosa, Escobar, Mauriello, Fremura. All.: Cerbone

ISCHIA CALCIO: Gemito, Florio, Buono L. (66’ Trofa), Maiorano, Chiariello, Pastore, Arcamone, Patalano (88’ Bisogno), Talamo (83’ Di Meglio), Baldassi (83’ Cibelli), Damiano (74’ Quirino). A disp.: Vivace, Giacomarro, Ballirano, Pinto. All.: Buonocore

ARBITRO: Pietro Marinoni, Lodi

ASSISTENTI: Marco De Simone, Roma 1; Giulio Pancani, Roma 1

MARCATORI: 28’ Damiano (I), 46’ pt Patalano (I), 46’ st. Baldassi (I), 82’ Talamo (I)

AMMONITI: Amougou (B), Buono, Patalano (I)

ANGOLI: 6-5

DURATA: pt 50′, st 49’

NOTE: Spettatori 250 circa con rappresentanza ischitana