Festa di Sant’Anna, Enzo appalta il servizio televisivo

Manca poco più di un mese alla Festa di Sant’Anna, che giunge alla 92ma edizione, e il Comune di Ischia ha varato una “novità”, attivandosi per l’affidamento della trasmissione televisiva dell’evento. La responsabile del Servizio 3, competente anche agli eventi, dott.ssa Mariarosaria De Vanna, ha dunque pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse propedeutico all’affidamento vero e proprio. Il servizio comprende la produzione del segnale televisivo, le riprese e la trasmissione in diretta “in chiaro” della “Festa a mare agli Scogli di Sant’Anna”. Una verifica preliminare dei soggetti qualificati interessati alla esecuzione a titolo gratuito del servizio relativo all’evento in programma dalle ore 20:30 circa del 26 luglio alle ore 01:30 circa del 27 luglio, «da affidarsi con atto successivo». Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine massimo delle ore 14:00 del 27 giugno, corredate anche della proposta progettuale.

L’Amministrazione si riserva ad ogni modo la facoltà «di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nell’ipotesi di presentazione di una sola proposta». Come detto il servizio sarà a titolo gratuito. L’avviso specifica che «Il vantaggio economico per l’operatore, che assume il rischio imprenditoriale connesso alla gestione del servizio meglio descritto di seguito, consisterà nella possibilità di trasmettere con licenza d’uso non esclusiva per la trasmissione in chiaro della “Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 92ma edizione”. Il Comune di Ischia riconosce all’operatore economico la facoltà di abbinare alla trasmissione della festa (durante, immediatamente prima e immediatamente dopo la trasmissione) sponsorizzazioni e spot pubblicitari, fermo restando che tale attività dovrà essere esercitata sotto l’esclusiva responsabilità dell’operatore economico, e comunque nel rispetto delle normative vigenti».

RINVIO O CANCELLAZIONE

Le attività da affidare comprendono «la produzione integrale delle immagini e dei filmati inerenti la trasmissione televisiva in diretta (ed eventualmente anche in replica), della manifestazione su canale tv, sul digitale terrestre (ed eventualmente anche su piattaforma satellitare), in chiaro e non a pagamento, con cronaca e commento, all’interno del palinsesto dell’emittente; l’accesso al segnale in diretta al Comune di Ischia per la diretta e la eventuale trasmissione su ledwall almeno 60 minuti prima dell’inizio della sfilata delle zattere allegoriche; la produzione esecutiva della diretta e dei contenuti di presentazione di approfondimento, mentre l’amministrazione assisterà nella gestione delle riprese e l’autorizzazione dei relativi diritti».

Viene anche specificato che «il Comune d’Ischia stante la particolarità dell’evento – che fa parte della sua tradizione, si riserva la facoltà di affiancare nelle riprese e per il commento persone esperte della storia e del rito nella sua forma originale». L’Ente avrà inoltre «il diritto di distribuire e sfruttare le immagini in tutto il mondo attraverso vari canali come cinema, home video, e piattaforme online, canali social etc.». L’avviso precisa ancora: «I costi inerenti la produzione e trasmissione ed ogni altro costo connesso all’attività sono a carico dell’affidatario a fronte della possibilità di trasmettere, con licenza d’uso non esclusiva, la trasmissione in chiaro» dell’evento.

Il Comune si è anche “premunito” in caso di rinvii o altre circostanze sfavorevoli (facendo gli scongiuri): «È possibile, in caso di avverse condizioni atmosferiche, che l’Amministrazione rinvii l’evento a data da stabilire; in tal caso e nel caso la programmazione dell’evento dovesse subire slittamenti e/o modifiche per motivi sopraggiunti (ex nuove misure regionali e/o nazionali per fronteggiare emergenze sanitarie, calamità naturali, guerre, lutti nazionali, catastrofi, epidemie atti e/o ordinanze per l’incolumità della salute pubblica, per avverse condizioni meteo, ecc.), l’affidamento si intenderà risolto senza nulla a pretendere dai soggetti affidatari». Non resta che attendere l’esito dell’avviso per manifestazione di interesse.

Commento “qualificato”

