Festa di Santa Cecilia insieme alle bande musicali di Ischia, Forio e Panza

Rosario Starace | In occasione della ricorrenza di S. Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti, questa sera ci sarà una festa cui parteciperanno la Banda Musicale Città d’Ischia, la Banda Città Di Forio e la Banda Musicale “Aurora” Città di Panza. Il programma prevede alle ore 16:30 la sfilata dei due gruppi bandistici lungo il Corso Vittoria Colonna di Ischia. Alle 18:00 sarà, poi, celebrata messa in onore di S. Cecilia dal canonico Don Giuseppe Nicolella nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pietro ed a seguire le due bande si esibiranno sul sagrato della chiesa.

«Siamo lieti di scendere di nuovo in piazza in questo anticipo natalizio – ha detto la Presidente della Banda Città D’Ischia, Rosalia Trani -. Questa volta, però, non saremo soli perché avremo il piacere e l’onore di sfilare per il corso con gli amici della Banda Musicale Aurora Città di Panza e della Banda Città Di Forio. Festeggeremo Santa Cecilia e tutti i musicisti.

Seguirà poi la Santa Messa nella Parrocchia S. Maria delle Grazie in S. Pietro concelebrata dal Rev.do Can. Don Giuseppe Nicolella e dal Can. Don Gioacchino Castaldi, parroco della Chiesa di S.Pietro in Ischia. E subito dopo un altro momento Musicale sul Sagrato. L’ intento, dunque, è di mantenere viva – ha concluso la Presidente Trani – anno dopo anno questa festa che i musicisti di qualsiasi provenienza festeggiano in tutta Italia. Invitiamo tutta la comunità ischitana e non per camminare insieme verso un Natale di speranza e condivisione.»

Al di là di questo evento, la Banda Musicale Città d’Ischia ha in programma molte esibizioni per le prossime feste natalizie. Il 19 dicembre prossimo nella Chiesa dello Spirito santo in Ischia Ponte si esibirà in concerto la rinata junior Band intitolata al Maestro Franco Pilato, scomparso un anno fa. Il 23 dicembre, antivigilia di Natale, la Banda Musicale Città d’Ischia insieme alla Corale Buon Pastore diretta dal Maestro Gianfranco Manfra saranno insieme nel tradizionale concerto di Natale che si terrà sempre nella Chesa dello Spirito Santo. Il 1° gennaio 2025, invece, la Banda ischitana sarà impegnata nel tradizionale concerto di inizio anno, che vedrà la partecipazione anche di cantanti lirici, sempre nella Chiesa di Ischia Ponte. Inoltre, per tutti i week end delle feste natalizie la Banda Musicale ischitana sfilerà per le strade cittadine del Comune d’Ischia. Tutte queste attività sono inserite nel calendario degli eventi delle festività natalizie 2023/2024 predisposto dal Comune d’Ischia.