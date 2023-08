Ferragosto sicuro: multe e controlli a terra e a mare dei Carabinieri

La sicurezza marittima è diventata una priorità dopo i recenti e gravi incidenti in mare che hanno causato danni ambientali e umani. Per prevenire ulteriori rischi, i Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno intensificato i controlli con serrati controlli all’interno dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Un’attività che è proseguita anche sulla terraferma, nei porti e lungo i litorali più frequentati di tutto il territorio. Durante il ferragosto, sono state controllate in totale 621 persone e 235 veicoli, garantendo un clima di tranquillità a turisti e residenti.

Nel dettaglio, il Ferragosto ischitano e procidano, ha registrato un importante impatto dei Carabinieri affidati alla guida del Capitano Tiziano Laganà, hanno svolto un servizio straordinario di controllo, come detto, sia dell’area marina con la preziosa collaborazione del personale in motovedetta sia a terra con la presenza dei militari nei punti più caldi.

Obbiettivo il monitoraggio dei flussi turistici, il rispetto delle norme di navigazione e la protezione dell’ambiente marino. La tragica serie di incidenti avvenuti recentemente ha evidenziato quanto sia vitale avere un controllo costante e accurato delle attività in mare. Numerose le imbarcazioni controllate, molte quelle sanzionate. Gran parte delle violazioni riguardano la mancanza delle dotazioni di sicurezza a bordo e la pesca indiscriminata nelle aree protette. Di 30 imbarcazioni controllate solo 12 erano in regola.

Sanzioni sono state notificate anche per superamento dei limiti di velocità, anche in aree costiere dove è forte la presenza di bagnanti. Un rischio che, oggi più che mai, non può essere corso.

Sanzionato anche un sub per pratica della pesca subacquea in apnea in area marina protetta con sequestro ai fini della confisca di tutta l’attrezzatura subacquea, essendo stato trovato in possesso, tra l’altro, di un fucile da sub artigianale in legno arbalete completo di arpione, molle e sagolino del valore di circa 2000 euro.

Complessivamente nel corso del Ferragosto sono state controllate 30 unità navali, 77 persone ed elevate 18 sanzioni per complessivi 6000 euro.

Controlli anche sulla terraferma, nei porti e lungo i litorali più frequentati di tutto il territorio, ove sono state controllate in totale 621 persone e 235 veicoli, garantendo un ferragosto sicuro a turisti e residenti.

Focus sugli stupefacenti. Sono 16 le persone segnalate alla Prefettura perché sorprese con hashish e marijuana addosso soprattutto nei pressi dei luoghi di movida. “E’ per godersi un po’ di riposo” la scusa che metà dei sanzionati ha utilizzato. Sono state sequestrate varie dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana trovate in possesso ai vari assuntori. Per chi era alla guida di un veicolo è scattato anche il ritiro della patente.

Anche automobilisti e centauri indisciplinati nel bilancio finale. Sono 48 le persone multate, la maggior parte per mancanza di assicurazione, guida senza casco e divieto di sosta.