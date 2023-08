Ferragosto 2023, Ischia registra un +2900 arrivi dall’11 al 15

Il Ferragosto ad Ischia dimostra due cose: la prima che Ischia è ancora una meta top e la seconda, invece, è che il concetto di qualità si inizia a percepire anche all’esterno. Grazie a fattori ancora troppo “spontanei”, i dati diffusi dalla Capitaneria di Porto di Ischia parlano di un leggero trend in aumento.

Dall’11 al 15 agosto, infatti, sono transitati 102.400 passeggeri (arrivi: 59200, partenze: 43200), un +2900 rispetto ai dati del 2022 che lasciano una traccia, ancora troppo piccola per essere analizzata compiutamente, di ottimismo.



Inoltre, durante il periodo di Ferragosto, la Guardia Costiera di Ischia, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania e coordinata dal Capitano Antonio Cipresso, ha svolto l’operazione Mare Sicuro con continui pattugliamenti via mare, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei bagnanti e la vigilanza in materia di diporto. L’attività di vigilanza lungo le coste e le spiagge dell’isola di Ischia è stata incessante per far sì che tutti gli utenti potessero godere in sicurezza dei tratti di mare destinati alla balneazione.

Diverse unità da diporto in difficoltà sono state assistite dalle motovedette in forza al Circomare Ischia, ma non sono state registrate particolari criticità per la sicurezza. Inoltre, in ogni porto dell’isola di Ischia è stata garantita la continua presenza di pattuglie per far sì che tutte le operazioni di sbarco e imbarco si svolgessero in sicurezza, anche in considerazione del rilevante arrivo di passeggeri sull’isola di Ischia.