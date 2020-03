Federalberghi e Termalisti smentiscono di chiusura

Comunicato stampa | In merito alle notizie che circolano in queste ore su un rinvio coordinato dell’apertura degli alberghi dell’isola, Federalberghi Ischia e Associazione Termalisti Isola d’Ischia precisano che non esiste al momento “alcuna proposta allo studio” e che le strutture si sono adeguate alle direttive nazionali, nell’esclusivo interesse per la tutela della salute di residenti e turisti.

Le associazioni in queste ore stanno promuovendo confronti proficui con gli associati e con le istituzioni e continueranno a tutelare – pur in una fase di comprensibile incertezza – i diritti occupazionali di collaboratori e dipendenti.