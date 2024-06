Fase cruciale per il parcheggio pluripiano alla Molara: il vaglio della conferenza dei servizi

E’ giunto a una fase cruciale il progetto varato in forma associata dai Comuni di Barano e Casamicciola Terme e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito della rigenerazione urbana, che prevede la realizzazione di una rete di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento dei servizi di interscambio tra le due realtà comunali. Prevista la realizzazione di due parcheggi multipiano, uno alla Molara e l’altro a Piazza Bagni, per i quali sono già stati assegnati i finanziamenti. Per quanto riguarda Barano, il progetto esecutivo di “Realizzazione di una rete di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento dei servizi di interscambio tra i Comuni di Barano e Casamicciola. Area intermodale e di rigenerazione urbana in località Molara” è stato finanziato per 2.520,295,65 euro.

Ora questo progetto sarà sottoposto alla valutazione della conferenza dei servizi decisoria per i relativi pareri. Sta di fatto che per perfezionare l’iter, è necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento da realizzare. E qui è sorto un “intoppo” che il sindaco Dionigi Gaudioso ha dovuto superare. Infatti il responsabile del Settore VII (Paesaggio) arch. Mattia Di Costanzo, sulla carta competente a tale compito, ha evidenziato la propria incompatibilità, essendo stato nominato rup per il progetto. Evidente dunque il conflitto di interessi, alla luce della norma che prevede «la differenziazione tra l’attività di tutela paesaggistica e l’esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia». Gaudioso ha dovuto dunque conferire un incarico ad altro dipendente in sostituzione di Di Costanzo. Ma ha dovuto “scartare” anche l’arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V, proprio «in quanto titolare di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ed in quanto già presidente della Commissione Locale per il Paesaggio».

Dovendo individuare nell’organico una figura di categoria D con potere di firma verso l’esterno, la scelta è caduta sul dott. Luigi Mattera, responsabile del Settore IV Legale – Tributario – Sociale, «in possesso di sufficienti competenze tecniche avendo peraltro già ricoperto in passato l’incarico di responsabile del Settore Tecnico che, seppur funzionalmente diverso dal Settore Paesaggio, richiede competenze e conoscenze affini». A Mattera è stato dunque assegnato l’incarico per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica al progetto del parcheggio pluripiano. Precisando che l’incarico «è limitato al solo procedimento amministrativo indicato in oggetto».