Fanta analisi: la situazione generale della Salernitana

Ecco cosa sapere sui granata, a partire dalla formazione dei titolari fino ai consigli per gli acquisti

Per poter giungere all’obbiettivo-salvezza, il tecnico Walter Sabatini ha riprogrammato la rosa della Salernitana durante il calcio mercato della stagione invernale, squadra che ha visto una notevoler rivoluzione in difesa e qualche altra modifica per quanto riguarda gli altri reparti. Ci sono stati alcuni giocatore che sono andati via, come Mazzocchi e Botheim, sostituiti da altri giocatori come Zanoli, Pierozzi che andrà dietro le gerarchie, e Basic, l’ex laziale. Altri che sono subentrati, Vignato e Weissman, quest ultimo molto propenso all’ottica fantacalcio. L’attaccante israeliano, infatti, nel 2019-2020, segnava almeno un gol a partita in Austria, per poi trasferirsi in Spagna: qui ha segnato ben 27 reti con il Real Valladolid. Weissman potrebbe diventare il pilastro di riferimento per i granata. Per quanto riguarda la difesa, invece, sono subentrati tre centrali, ovvero l’ex milanista Pellegrino, Pasalidis, e Jerome Boateng, gli ultimi due ottimi come riserve nelle fantasquadre. Riguardo il calcio di Serie D, ecco le ultime novità di Ischia Calcio e la partita con il Budoni.

Weissman pronto a salvare la sua nuova squadra

Weissman è quindi l’ultima speranza per i granata, che si sono ritrovati con un misero bottino di 19 reti all’attivo ed un posto in fondo alla classifica. La permanenza in serie A sembra quasi una missione impossibile. Lo stesso Walter Sabatini ha dichiarato che hanno soltanto il 5% della possibilità di farcela. Tuttavia non vogliono di certo arrendersi. Una situazione simile si era verificata già nella stagione 2021-2022, dove però riuscirono a rimontare grazie al mercato di riparazione di gennaio, in cui Sabatini, per il reparto offensivo, puntò sul talento di Simone Verdi, il quale fu capace di risolvergli molti problemi, specialmente in fase di costruzione di gioco. Sta volta sta facendo affidamento su Weissman, anche lui con il gol facile, anche se è reduce da stagioni non affatto semplici. Lui stesso ha affermato di essere molto felice di far parte ora dei granata: ha sentito molto amore da parte della squadra fin dai primi momenti del suo arrivo. Sarà il quarto giocatore israeliano a giocare nella Serie A: l’obbiettivo è anche quello di restarci grazie ai suoi gol, gol su cui lui stesso fa affidamento. Si dimostra quindi molto convinto delle sue capacità. Weissman freme per farsi valere nel nuovo club, sentendosi un privilegiato di far parte ora della squadra. A breve dovrà vedersela con la qualificazione degli Europei e non vede quindi l’ora di giocare in uno dei migliori campionati del mondo. Il giocatore israeliano, 28 anni, ha poi spiegato il motivo di aver scelto il numero 14 come numero della sua maglia: praticamente si tratta di un omaggio al suo idolo d’infanzia, Thierry Herry, che con questo numero ha fatto la storia della nazionale francese e di club importanti, come quello del Barcellona. Il motivo è semplice: Weissman spera di segnare quanto lui! Ma per salvare la Salernitana si accontenterebbe anche di meno!

Cerchi scommesse online? Visita il sito https://exclusivebet.io/it/