«Eterno Mennella: ancora con noi». L’Ischia comunica il rinnovo

Dopo aver annunciato i nuovi acquisti (in ordine, Gianluca Saurino, Alfredo Capuano, Massimo De Luise e Yigrem D’Antonio), l’Ischia ieri ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto con Luigi Mennella. Il portiere gialloblù nei giorni scorsi annunciò che questa per lui sarebbe stata l’ultima stagione tra i pali. «L’Ischia Calcio, il presidente d’Abundo e tutta la società, con grande piacere, ufficializzano il rinnovo di Luigi Mennella – recita il comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri –. Il portiere classe 1975 vestiva questa maglia già nella stagione 1996/1997, in Serie C1, e 24 anni dopo è pronto a vivere un’altra annata in Eccellenza dopo la vittoria del campionato di Promozione. In passato Mennella è stato protagonista anche della cavalcata trionfale dalla Serie D alla Lega Pro Unica tra il 2012 e il 2014, oltre a difendere la porta dell’Ischia in altre stagioni nel corso della sua lunghissima carriera. Fuori dall’isola ha avuto prestigiose esperienze tra i professionisti con Palmese, Sorrento, Cassino e Andria Bat, oltre a quelle in Serie D con Paganese, Juve Stabia, Viribus Unitis, Puteolana, Boys Caivanese e CTL Campania. Qualità, esperienza e… grande cuore: l’eterno Mennella è ancora gialloblù».