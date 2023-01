Enzo, Pasquale e Antonio |#4WD

La nomina del quinto e ultimo assessore rimasto in sospeso sin dalle ultime elezioni di giugno scorso e ufficializzata ieri dal sindaco Ferrandino con l’indicazione di una più che preannunciata vecchia conoscenza della sua squadra ha ufficialmente escluso due delle forze di maggioranza dalla legittima possibilità di esprimere un proprio componente nell’esecutivo dell’amministrazione.

E’ evidente che, in perfetto politichese, Ferrandino ha dichiarato al nostro giornale che “c’è spazio per tutti in maggioranza. Lo spazio per impegnarsi e trovare il giusto posto per ognuno c’è. Sono convinto che gli equilibri non subiranno rotture”, mettendo così ulteriormente in un angolo le possibili quanto legittime rimostranze delle liste facenti capo a Pasquale Balestrieri e Antonio Mazzella.

Questi due consiglieri, unitamente ai loro rispettivi gruppi, hanno preferito negli ultimi sette mesi restare pressoché in silenzio e attendere l’evolversi degli eventi, consapevoli del fatto che il sostegno bulgaro di cui gode il sindaco non avrebbe certamente favorito il buon esito delle loro giuste rivendicazioni. Ma adesso che i giochi sono fatti e che il primo cittadino ha sciolto la riserva seguendo la propria linea in barba alle solite inutili rassicurazioni, ripescando il suo ex vice dalla stabulazione dov’era relegato e premiando con la sua nomina una lista diversa da quella dei due gruppi trascurati, non ci sono più alibi possibili per quest’ultimi a giungere al più giusto dei redde rationem e capire se poter finalmente ricevere pari dignità politica, accontentarsi di qualche strapuntino nelle partecipate ovvero rompere le “giarretelle” e costituire ufficialmente una minoranza consiliare. Perché regola vorrebbe che a tutto ci sia un limite, anche al più stoico spirito di sopportazione di certa arroganza.

Sarà pure mera arte spartitoria, ma visto che il clima è quello e non va oltre, anche i numeri elettorali di Pasquale Balestrieri e Antonio Mazzella non dovrebbero essere calpestati ulteriormente.

Appunto, non dovrebbero!