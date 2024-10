Ennesima richiesta di Fiba al Comune. La Franca: «Le spiagge di Ischia ancora invase da ambulanti!»

Siamo ormai in autunno e la stagione balneare, anche a causa del meteo non certamente favorevole, può dirsi quasi conclusa. Eppure nel comune d’Ischia il fenomeno dell’ambulantato non accenna a cessare. A lanciare una ulteriore richiesta di intervento al Comune è Giuseppe La Franca, presidente dell’associazione Fiba Confesercenti. La Franca era intervenuto già a inizio estate, segnalando l’invasione di ambulanti sulle spiagge e chiedendo gli opportuni controlli, ma invano.

Tanto che ancora adesso la situazione si presenta immutata: «Siamo ad ottobre, con gli stabilimenti balneari in chiusura stagionale, ma sulle spiagge di Ischia ci sono più venditori ambulanti (pakistani, ecc.) che turisti. Questo perché non ci sono controlli da parte della Polizia Locale del Comune di Ischia, tanto solerte invece ad elevare verbali sulle strisce blu. Basterebbe un vigile per contrastare questa situazione vergognosa. E’ uno scandalo che si verifica solo a Ischia succede, perché ad esempio a Procida gli ambulanti vengono bloccati e non possono sbarcare».

Fiba Confesercenti è intervenuta ancora una volta ufficialmente chiedendo al Comando della Polizia Locale del Comune di Ischia urgenti controlli antiambulantato. La richiesta è stata inviata via Pec anche al sindaco Enzo Ferrandino. Servirà questo ulteriore sollecito o nelle stanze del comune preferiranno attendere che le spiagge si svuotino… naturalmente, anche dagli ambulanti? E la prossima estate cosa accadrà?