Emozioni in musica con gli “Alma Partenopea” per E…state insieme a Lacco Ameno 

Ritorna a Lacco Ameno la musica d’autore con l’ultimo appuntamento della rassegna INCONTRI MEDITERRANEI a cura dell’Ass. Jaaz inserito nel programma degli eventi di E…state insieme a Lacco Ameno. Venerdì 23 agosto, in piazza S.Restituta, alle ore 21.30 gli affermati musicisti Gianni Guarracino, Leo D’Angelo e Andrea Carboni daranno vita al progetto Alma Partenopea, che racchiude arrangiamenti di brani di artisti del calibro di Pino Daniele ed Edoardo De Crescenzo, spaziando dal Pop Rock, al Blues, alla World Music. “Ringraziamo Michelangelo Calise, direttore artistico della rassegna, per la passione e l’impegno profuso nel proporci anche quest’anno tre bellissimi e apprezzatissimi concerti, quello con i Neri per caso e le Kalika, precedenti quest’ultimo e come sempre vi aspettiamo per godere di ottima musica nel salotto di Lacco Ameno” afferma la consigliera Carmela Monti.

Alma Partenopea e’ composto da Gianni Guarracino, Leo D’Angelo e Andrea Carboni. Il primo, chitarrista, compositore e arrangiatore, è noto alla critica partenopea per aver collaborato con musicisti del calibro di Pino Daniele, Renato Zero, Paco De Lucia e tanti altri. E’ uno dei più importanti e influenti musicisti della scena napoletana degli ultimi 30 anni. D’Angelo, ex corista di Edoardo De Crescenzo, ha vinto Sanremo famosi nel 1991e ha partecipato alla kermesse canora ligure nel 1993 tra le nuove proposte. Vanta collaborazioni con artisti del panorama nazionale quali Roberto Murolo e Antonio Sorrentino.

Si è trasferito, poi, per dieci anni negli States dove ha collaborato con Al Di Meola e altri artisti del panorama musicale a stelle e strisce. La produzione è affidata alla DG Production Music, Road manager Nicola Musto e il Managegment di Malfi Music srl di Claudio Malfi. Andrea Carboni alle percussioni vanta numerose collaborazioni con Enzo Avitabile e Tony Esposito nonché la partecipazione alla trasmissione Domenica In su Rai Uno in occasione della quale, ad una speciale selezione, si è piazzato tra i due migliori percussionisti di tutt’Italia. Appuntamento dunque venerdì 23 agosto per un altro imperdibile appuntamento con la musica d’autore che chiude la quinta edizione di Incontri Mediterranei.