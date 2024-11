Ecco 2,5 milioni metropolitani per le strade di Ischia

Il sindaco della città Metropolitana di Napoli ha deliberato nel merito dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza stradale della ex SS 270 “Anello dell’Isola Verde” e delle SSPP dell’Isola d’Ischia” per l’Importo complessivo di euro 2.500.000,00. Un finanziamento di progetto mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione libero sul bilancio di previsione 2024/2026.

L’intervento è considerato strategico e indifferibile per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sull’isola. La Città Metropolitana di Napoli, in qualità di ente proprietario, è tenuta a provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua competenza, come stabilito dall’art. 14 del Codice della Strada e ha l’obiettivo è quello di riqualificare la viabilità in termini di sicurezza, funzionalità e adeguamento alle normative vigenti. L’isola d’Ischia presenta una rete viaria complessa, con arterie di collegamento comunali e sovracomunali, alcune delle quali si trovano in zone di elevata rilevanza ambientale.

I DUE INTERVENTI PRINCIPALI

In particolare, questa dotazione finanziaria andrà a coprire gli interventi che la stessa Città Metropolitana dovrà realizzare a Serrara Fontana e ad Ischia. In particolare, a Serrara Fontana sarà risolta la questione di staticità della strada al Ciglio dove attualmente il traffico è regolato con un impianto semaforico procurando non pochi disagi alla circolazione; l’altro, invece, riguarda la zona dei Pilastri ad Ischia con al realizzazione di un nuovo marciapiede su Via Michele Mazzella che andrà a congiungere quello realizzato in prossimità della rotonda degli ex semafori con i Pilastri, dotando questa porzione dell’asse viario di una infrastruttura necessaria e indifferenze.

La variazione di bilancio approvata dal Sindaco Metropolitano prevede una serie di interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni delle infrastrutture.

Pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale: Questo intervento garantirà una migliore visibilità e aderenza, riducendo il rischio di incidenti; Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica verticale: La nuova segnaletica renderà la circolazione più sicura e ordinata, fornendo indicazioni chiare agli automobilisti; Sistemazione dei marciapiedi esistenti e realizzazione di nuovi tratti: Questo intervento aumenterà la sicurezza dei pedoni, offrendo loro percorsi dedicati e protetti dal traffico veicolare; Consolidamento di costoni: I lavori di consolidamento dei costoni a rischio frana contribuiranno a prevenire eventuali smottamenti e a proteggere la viabilità; Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali: Gli interventi di ripristino corticale e rifacimento delle opere d’arte, come l’intradosso dei viadotti, garantiranno la stabilità e la sicurezza delle infrastrutture; Interventi propedeutici alla ripavimentazione: Il taglio dell’erba, la pulizia dei margini stradali e la manutenzione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche prepareranno il terreno per i lavori di ripavimentazione e contribuiranno a migliorare il deflusso delle acque; Servizio di emergenza H24: La possibilità di attivare un servizio di emergenza H24 per situazioni impreviste garantirà una risposta tempestiva a eventuali problemi che potrebbero verificarsi durante i lavori.

Come detto, il finanziamento dell’intervento proviene dall’avanzo di amministrazione libero della Città Metropolitana di Napoli e l’appalto sarà affidato tramite Accordo Quadro, una procedura che consente di coniugare flessibilità e celerità con l’apertura alla concorrenza e la salvaguardia dell’economicità. La gara si baserà sul progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre il progetto esecutivo sarà redatto successivamente. Il RUP è l’Ing. Guido Visciano. Il Dirigente dell’Area Manutenzione Tecnica Strade 2, responsabile dell’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, è l’Ing. Elena Comentale.

Gaudioso: “La Città Metropolitana è vicina all’isola e lo dimostra con fatti e investimenti”

Il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro da parte della Città Metropolitana – ci ha detto il sindaco di Barano e consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana, Dionigi Gaudioso – ai aggiunge all’attenzione che l’ente diretto dal sindaco Manfredi rivolge alla nostra isola. Con questa decisione la Città Metropolitana garantirà la risoluzione di due importanti interventi per migliorare la sicurezza stradale: il primo intervento verrà realizzato dalla Città Metropolitana nel Comune di Serrara Fontana dove interverremo in una situazione di pericolo statico per la strada e il secondo, invece, sarà realizzato nel Comune di Ischia dove verrà potenziata la sicurezza dei pedoni”.

“Oltre ad aver destinato una grossa percentuale di questo intervento al fine di migliorare la viabilità dell’anello stradale è prevista anche la possibilità di affidare – conclude Gaudioso – interventi di servizio di emergenza H24 per determinati periodi di tempo per situazioni emergenziali che dovessero verificarsi. La Città Metropolitana è vicina all’isola d’Ischia e lo dimostra con i fatti e con gli investimenti”