Eccellenza. Real Forio-Mariglianese. Arriva “leone” Longo. Polverino: “Ce la giocheremo”

Un nuovo tour de force verso la conclusione, ma altre settimane dall’agenda piena attendono il Real Forio di Angelo Iervolino. Dopo il pareggio al cardiopalma con il Montecalcio al Vezzuto-Marasco, la squadra biancoverde non ha potuto svolgere la consueta preparazione al prossimo impegno di campionato considerata la gara di Coppa giocata nell’infrasettimanale. Certo, il risultato tennistico dell’andata ha permesso al mister di stravolgere l’undici e contro la Virtus Avellino, nella contesa di ritorno, c’è stata una staffetta importante. Tanti titolari rimasti fuori per ritrovare le energie in vista del prosieguo, molte seconde linee che hanno dato risposte concrete e opportunità anche a diversi elementi di ritrovare la condizione migliore.

D’altra parte, anche la Mariglianese, prossima sfidante degli isolani, è scesa in campo mercoledì, in una partita più dispendiosa in termini di forze, contro l’Acerrana. La formazione biancazzurra non è riuscita a ribaltare il Toro e, al triplice fischio, ha dovuto accettare l’eliminazione anticipata dalla competizione. Gli uomini di Giacomo Polverino, dal canto loro, arrivano al Calise con la fiducia della vittoria conquistata al fotofinish contro il Rione Terra nel turno precedente del Girone A. Un successo pirotecnico per 4-3, strappato nei secondi finali del match, che ha consentito al club di fare un balzo in classifica e di restare in scia delle altre corazzate.

Il tecnico, intervenuto al termine dell’ultima uscita, ha sottolineato la crescita dei suoi e ha elogiato il team del presidente Amato: “Contro l’Acerrana abbiamo fatto una grande partita, soprattutto in fase di possesso. Dobbiamo essere più cattivi quando andiamo ad attaccare, ma nel complesso è stata fatta una grande prova. Spero sia ritornata la Mariglianese d’inizio campionato, dalle ultime partite si vede lo sviluppo del gruppo, di questo sono contento. Domenica ci aspetta un confronto difficile perché il Real Forio è una grande squadra, allenata bene e gioca su un campo difficile. Andremo a fare la nostra prestazione”.

Iervolino è consapevole delle qualità degli avversari, indicati tra le “sette sorelle” del gruppo. La freccia Guatieri, pienamente ristabilita, è pronta per partire dall’inizio. Valutazioni in difesa: da capire le reali condizioni dell’influenzato Di Costanzo e di Iacono, Boussada invece è ancora fuori dai convocati. D’Alessandro e Pistola si candidano ad una maglia dal primo minuto sulle corsie, Sogliuzzo e Arrulo dovranno presidiare la mediana. In attacco, nonostante i quattro gol alla Virtus Avellino, Musso dovrebbe partire ancora alle spalle dell’altro Di Costanzo. Intoccabile Filosa sull’esterno. Attenzione poi alle notevoli doti dei biancazzurri, Polverino e il suo staff possono contare sull’estro dell’ex Moccia e sulle giocate del fantasista Spinola, da segnalare anche il ritorno al Calise e sull’isola di Longo, vincitore del campionato di Eccellenza lo scorso anno con l’Ischia di Buonocore. Cigliano, Maydana, Oliva, Barillari e Masocco: quantità, esperienza e geometrie, c’è tutto nel roster dei centrocampisti. In avanti riflettori altresì su Bacio Terracino e De Iulis, titolari contro il Rione Terra, con il secondo autore della rete del vantaggio iniziale.