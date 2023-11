Eccellenza. Real Forio-Ercolanese. Iervolino: “Per il Real Forio l’obiettivo è finire nella parte sinistra della classifica. E c’è la coppa!”

Il pareggio sul campo del Givova Capri Anacapri è già andato nel dimenticatoio, in casa Forio si pensa esclusivamente alla prossima uscita in campionato. L’obiettivo della squadra è ritrovare la vittoria che manca dalla gara interna contro l’Albanova dello scorso 1° novembre. Poi un punto nelle ultime tre partite e una classifica che non rispecchia il reale valore dell’organico. Mister Angelo Iervolino ha aperto la sua conferenza stampa parlando della separazione da Guatieri: “È un addio pesante, oltre le questioni calcistiche. Era legato a tutti quanti, con me ha un ottimo rapporto. L’importanza che ha avuto l’anno scorso la conoscono tutti. E quest’anno, oltre la sua, c’è stata anche quella di Antonio Di Costanzo, al di là delle sue problematiche personali. È stato un elemento fondamentale in questa prima parte di stagione, ha segnato e ha dato il suo apporto alla nostra causa”.

Sul nuovo acquisto Longo: “Con l’uscita di un attaccante, c’è stato l’arrivo di Michele. Il suo acquisto evidenzia le volontà della società ovvero quella di far divertire i tifosi. Lo accogliamo, sperando faccia tutto come accaduto lo scorso anno ad Ischia. Come l’ho visto? Viene da sei mesi particolari, ha fatto due esperienze con Acerrana e Mariglianese dove ha faticato nell’ambientarsi e nel trovarsi in un contesto di gioco, oltre a probabilmente alcune problematiche personali. Deve riprendere un po’ di brillantezza, in questi giorni si è allenato, si è messo a disposizione e abbiamo testato i suoi parametri iniziali. Deve sicuramente migliorare, ma quando va in campo è affamato di gol. Questo ci darà una mano. Quando abbiamo parlato, gli ho detto che mi interessa poco della parte tecnica, intesa come generalità dell’aspetto, ma mi concentro di più sul suo atteggiamento: deve aiutare i compagni con la sua esperienza e deve essere il collante di tutti”.

Sugli obiettivi stagionali del Forio: “Con il presidente e il direttore ci siamo sempre detti di voler avere l’obiettivo di finire nella parte sinistra della classifica. In queste settimane le prestazioni ci sono state, ma è mancato il giusto risultato. C’è questa voglia di alzare l’asticella, soprattutto tra i calciatori che sono arrabbiati con loro stessi. Arriviamo sempre vicini a fare le cose in grande, ma poi manca il guizzo finale o il dettaglio che può portare punti a casa. Fa parte del calcio, bisogna lavorare e andare avanti”.

Sull’Ercolanese: “Ha due squadre, con tanti giocatori a disposizione e di qualità. Ci aspettiamo una partita difficile, come ovvio che sia. La classifica non rispecchia il valore dell’Ercolanese. Si trova lì per caso, per momenti di vita calcistici che possono accadere a chiunque. Dobbiamo fare una partita forte, ci interessa fare punti e dimostrare quello che noi siamo. Abbiamo una squadra con giocatori di qualità e questa devono associarla alla gestione dei momenti che possono cambiare l’esito della partita. È un aspetto che va migliorato in ogni gara da affrontare. Sarà un campionato complicato, a prescindere dal nome dell’avversario: tutte le compagini hanno elementi di spessore. Non c’è sulla carta una squadra con una posizione definita”.

Nel mirino del Forio c’è anche la Coppa Italia, con il ritorno contro la Scafatese previsto nel prossimo impegno infrasettimanale: “Arrivati a questo punto, vogliamo provarci fino alla fine. Abbiamo la problematica di giocare ogni tre giorni che va ad aggiungersi agli infortuni e ai problemi fisici. In campo, con la motivazione, il dolore deve scomparire. L’addio di Guatieri ci lascia una casella libera in termini di ricambi, speriamo di sostituirlo nel più breve tempo possibile. Pelliccia ha un problemino all’inguine che si sta portando dietro, secondo me, da un po’ di mesi. Sta stringendo i denti e sta andando avanti. Oggi però pensiamo soltanto alla partita”.