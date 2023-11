Eccellenza. Real Forio, così non va. Al Calise vince pure l’Ercolanese, Turchi in crisi

Francesco Fiorillo | Un sabato da dimenticare, per il risultato maturato sul rettangolo verde e per quanto accaduto sugli spalti poco prima del triplice fischio. Ancora un passo indietro per il Real Forio: dopo il pareggio di Capri, i biancoverdi trovano ancora una sconfitta nel fortino amico del Calise. Terzo ko negli ultimi quattro incontri di campionato, appena un punto conquistato negli ultimi 360’ e una situazione di classifica che fa squillare qualche campanello d’allarme.

Contro l’Ercolanese, oltre al punteggio negativo, si aggiunge una prestazione incolore e sottotono della squadra, di scena tra tre giorni in Coppa Italia contro la Scafatese. Una prova del collettivo che non convince, diversi gli errori commessi nella doppia transizione di gioco e l’impianto isolano che diventa terra di conquista degli avversari. Posizione in graduatoria e rendimento delle ultime giornate che non riflettono la qualità dell’organico, allestito dal club con sforzi economici e investimenti importanti. Invece, archiviate le prime tredici giornate di campionato e a meno quattro dalla fine del girone d’andata, il Forio si trova nella zona calda con quindici punti conquistati (quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte). Un bilancio che non può soddisfare l’ambiente, la proprietà e lo staff.

Con l’Ercolanese si sono palesate ancora delle crepe e il ko, per quanto visto in campo, pare essere il risultato più giusto. Poche azioni nitide e rilevanti create, più di una difficoltà in fase di non possesso e una disattenzione fatale al 63’, con il gol di Mosca che decide il confronto. Poi le brutte scene all’esterno del terreno di gioco, con i tafferugli tra le due tifoserie e l’intervento utile delle forze dell’ordine per riportare calma e tranquillità in un Calise rovente. È un weekend da mandare subito nel dimenticatoio per il Forio, nell’infrasettimanale si torna in campo per affrontare il secondo atto dei quarti di finale di Coppa e, pur partendo da un 4-0 dell’andata, non sono ammessi ulteriori passi falsi.

LA GARA

Un nuovo passo falso, il terzo nelle ultime quattro uscite, e una situazione che fa accendere qualche campanello d’allarme. Dalla legge interna a terra di conquista, cambia in poche settimane l’etichetta dello stadio Calise. Prosegue il momento di flessione per il Real Forio che, in vista anche della sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, esce senza punti dalla gara di campionato contro l’Ercolanese. La squadra allenata da Luigi Squillante sbanca il terreno di gioco isolano con un gol segnato da Mosca poco dopo l’ora di gioco. Tra interruzioni in campo e tafferugli sugli spalti, i biancoverdi di Angelo Iervolino non riescono ad evitare la sconfitta, scivolando nella zona calda della graduatoria. Il team granata vince di misura e opera il sorpasso, il club di Luigi Amato invece deve rimandare ancora l’appuntamento con il successo. Un altro weekend delicato dunque per il Forio, chiamato ora a risollevarsi con l’impegno dell’infrasettimanale.

Lo staff tecnico propone Di Costanzo in difesa: l’ex Ischia prende il posto di Cabrera e affianca Boussada in retroguardia. Confermati Iandoli tra i pali e la coppia Pistola-D’Alessandro sulle corsie, a centrocampo ci sono Di Meglio e Arcamone con Sogliuzzo. Tomasin e Filosa supportano la manovra avanzata affidata al neo arrivato, Longo. Pronti, via e subito rischio per i padroni di casa con un passaggio arretrato non impeccabile di D’Alessandro, Ndiaye prova a sfruttare la situazione ma il portiere locale legge l’azione e neutralizza. Dopo lo scontro, il classe 2000 ospite resta giù, l’arbitro però lascia proseguire e non segnala alcuna irregolarità. Il Forio cerca di rendersi pericoloso con un calcio piazzato al 7’, sul ribaltamento di fronte l’Ercolanese costruisce l’occasione più importante del primo tempo: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Borrelli prende il tempo in area e stacca, il colpo di testa si stampa sulla traversa. La reazione isolana si registra soltanto al 20’ con Sogliuzzo che allarga sulla destra per Filosa, il numero 28 disegna un tracciante delizioso e Longo, da ottima posizione, non indirizza verso lo specchio di porta. Si alza poi la bandierina che segnala la posizione irregolare del nuovo centravanti. Al 22’ Di Meglio pesca Tomasin, il duttile esterno non riesce a controllare ma, anche in questo, la terna segnala offside.

Al 35’ Iandoli allontana con i pugni una palla inattiva degli avversari, Raiola raccoglie dalla distanza e si coordina con il destro senza trovare il bersaglio, complice altresì una deviazione. L’ultimo sussulto della frazione iniziale è una giocata di Longo a metà campo: il bomber si gira e imbuca per Arcamone, il centrocampista non aggancia e sfuma una potenziale occasione per l’undici di casa. Lo spartito non cambia nella ripresa e la prima manovra è costruita dall’Ercolanese con Raiola che mette al centro per Borrelli: quest’ultimo, da mattonella invitante, manda largo con il destro. Al 54’ Guillari conquista il pallone e calcia dalla distanza, la sfera si perde di pochissimo sul fondo. Al 63’ si stappa l’incontro del Calise: i granata battono un angolo dalla sinistra con Raiola, il pallone attraversa tutta l’area dopo un velo di Costantino e Mosca, posizionato sul secondo palo, non sbaglia.

Il Forio tenta di replicare con una buona chance al 67’, ma Sogliuzzo viene neutralizzato al momento del tiro. Al 71’ l’autore del gol cerca lo specchio direttamente da punizione, la traiettoria è imprecisa. Tre minuti più tardi, su una situazione da fermo di Rinaldi, Follera colpisce di testa e non inquadra. Al 76’ ghiotta occasione per i biancoverdi con Castagna che scodella dalla corsia, Pelliccia sull’out opposto devia ma la palla va sull’esterno della rete. L’ultima giocata dei ragazzi di Iervolino porta la firma di Filosa, poi al 79’ è Iandoli a dover allontanare il sinistro di Raiola. I sussulti finali sono di Rinaldi all’80’ e di Costantino all’88’, nel recupero succede di tutto. Tomasin viene espulso dalla panchina, negli istanti conclusivi della gara le due tifoserie arrivano quasi al contatto: provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine che riportano la tranquillità sugli spalti. La partita è interrotta per qualche minuto dopo il lancio di oggetti e di fumogeni, l’arbitro segnala la fine ben oltre i cinque minuti di recupero assegnati.

IL TABELLINO: REAL FORIO-ERCOLANESE 0-1

Real Forio: Iandoli, Arcamone, Di Costanzo, Boussaada, Pistola, Tomasin (26’ Pelliccia) D’Alessandro (73’ Musso), Longo, Sogliuzzo, Filosa, Di Meglio (64’ Castagna). A disp.: Musella, Accurso, Peluso, Iacono, Fernandes, Vitiello. All.: Angelo Iervolino

Ercolanese: Santino, Caiazzo, Rega, Follera, Amoriello (68’ Amendola), Borrelli, Rinaldi, Costantino, Ndiaye (48’ Guillari), Mosca, Raiola (85’ Della Corte). A disp.: Di Benedetto, Borriello, Sannino, Savino, Esposito, Sorrentino. All.: Luigi Squillante

Arbitro: Francesco Russo (Benevento)

Assistenti: Francesco Giuseppe Acunzi (Castellammare di Stabia) – Pasquale Fusco (Frattamaggiore)

Marcatori: 63’ Mosca

Ammoniti Boussaada, Arcamone, Longo, Pelliccia, Musso (RF), Caiazzo, Guillari (E)

Espulso: 92’ Tomasin (RF) dalla panchina

NOTE: Osservato un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin. Angoli 3-5.

Recupero: 1’pt; 5’st.